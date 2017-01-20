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Кремль отреагировал на скандальное закрытие "Рошен" в России http://www.segodnya.ua/img/article/7901/81_main.1484916953.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/81_tn.1484916953.jpg Бизнес Пресс-секретарь Путина уверен, что фабрика могла продолжать работу

Кремль отреагировал на скандальное закрытие "Рошен" в России

Сегодня, 14:54

Пресс-секретарь Путина уверен, что фабрика могла продолжать работу

&quot;Рошен&quot; в Липецке прекращает работу. Фото: ТАСС
"Рошен" в Липецке прекращает работу. Фото: ТАСС

Остановка работы ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", является суверенным решением акционеров компании. Об этом заявил  Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

По словам Пескова, "компания могла продолжать" работу.

"Это решение владельцев. Вы знаете, что работа там проводилась (в рамках уголовного дела – ред.) и что президент делал заявления относительного этого… Собственно, компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение – это их суверенное решение", – сказал Песков.

В "Рошене" решение закрыть российскую фабрику объяснили экономическими и политическими причинами.

Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", – заявляют в "Рошене".

"Скажу только одно слово: "Достали", – приводит липецкий сайт GOROD48 слова гендиректора Липецкой фабрики "Рошен" Олега Казакова. 

Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом (СК) РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной. 

Известно, что президент Украины Петр Порошенко обещал продать корпорацию "Рошен" сразу после вступления в должность главы государства, однако этого не произошло. На данный момоент Roshen передан президентом в "слепой траст". То, что компания не была продана, Порошенко объяснил отсутствием покупателей.
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Источники:

РИА Новости, "Сегодня"

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