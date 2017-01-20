Кремль отреагировал на скандальное закрытие "Рошен" в России

Остановка работы ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", является суверенным решением акционеров компании. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

По словам Пескова, "компания могла продолжать" работу.

"Это решение владельцев. Вы знаете, что работа там проводилась (в рамках уголовного дела – ред.) и что президент делал заявления относительного этого… Собственно, компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение – это их суверенное решение", – сказал Песков.

В "Рошене" решение закрыть российскую фабрику объяснили экономическими и политическими причинами.

Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", – заявляют в "Рошене".

"Скажу только одно слово: "Достали", – приводит липецкий сайт GOROD48 слова гендиректора Липецкой фабрики "Рошен" Олега Казакова.

Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом (СК) РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Известно, что президент Украины Петр Порошенко обещал продать корпорацию "Рошен" сразу после вступления в должность главы государства, однако этого не произошло. На данный момоент Roshen передан президентом в "слепой траст". То, что компания не была продана, Порошенко объяснил отсутствием покупателей.