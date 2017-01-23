Матвиенко: В закрытии липецкого "Рошена" нет никакой политики

Никакой политической подоплеки прекращения деятельности фабрики "Рошен" в Липецке не было. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

"Никаких препятствий для работы фабрики господина Порошенко в Липецке не было, и уже точно не было никакой политической подоплеки, – сказала представительница российских властей. – Скорее, это экономические причины. Снижалась прибыль – то ли неэффективный менеджмент, то ли другие факторы привели к падению экономической составляющей".

При этом глава администрации Липецкой области России Олег Королев отметил, что если собственники фабрики "Рошен" примут решение о ее продаже, "то инвестор найдется сразу же, и будет все восстановлено".

Ранее Королев уже заявлял, что закрытая решением группы Roshen кондитерская фабрика в Липецкой области РФ может быть перезапущена новыми инвесторами в случае продажи актива.

Напомним, в самом "Рошене" заявляют, что фабрика в Липецке закрывается "по экономическим и политическим причинам".

В компании напоминают, что начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза.

"Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", – заявляют в "Рошене".

Как сообщалось ранее, 700 человек потеряют работу после остановки производства на Липецкой кондитерской фабрике (РФ), решение о которой приняла украинская кондитерская корпорация "Рошен". Полная остановка и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г.

Известно, что президент Украины Петр Порошенко обещал продать корпорацию "Рошен" сразу после вступления в должность главы государства, однако этого не произошло. На данный момоент Roshen передан президентом в "слепой траст". То, что компания не была продана, Порошенко объяснил отсутствием покупателей.