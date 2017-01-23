Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Бизнес новости
Матвиенко: В закрытии липецкого "Рошена" нет никакой политики http://www.segodnya.ua/img/article/7909/29_main.1485180402.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/29_tn.1485180402.jpg Бизнес В России уверены, что работе кондитеров помешали экономические факторы

Матвиенко: В закрытии липецкого "Рошена" нет никакой политики

Сегодня, 16:05

В России уверены, что работе кондитеров помешали экономические факторы

Валентина Матвиенко. Фото: ТАСС
Валентина Матвиенко. Фото: ТАСС

Никакой политической подоплеки прекращения деятельности фабрики "Рошен" в Липецке не было. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

"Никаких препятствий для работы фабрики господина Порошенко в Липецке не было, и уже точно не было никакой политической подоплеки, – сказала представительница российских властей. – Скорее, это экономические причины. Снижалась прибыль – то ли неэффективный менеджмент, то ли другие факторы привели к падению экономической составляющей".

При этом глава администрации Липецкой области России Олег Королев отметил, что если собственники фабрики "Рошен" примут решение о ее продаже, "то инвестор найдется сразу же, и будет все восстановлено".

Ранее Королев уже заявлял, что закрытая решением группы Roshen кондитерская фабрика в Липецкой области РФ может быть перезапущена новыми инвесторами в случае продажи актива.

Напомним, в самом "Рошене" заявляют, что фабрика в Липецке закрывается "по экономическим и политическим причинам"

В компании напоминают, что начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза.

"Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", – заявляют в "Рошене".

Как сообщалось ранее, 700 человек потеряют работу после остановки производства на Липецкой кондитерской фабрике (РФ), решение о которой приняла украинская кондитерская корпорация "Рошен". Полная остановка и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г.

Известно, что президент Украины Петр Порошенко обещал продать корпорацию "Рошен" сразу после вступления в должность главы государства, однако этого не произошло. На данный момоент Roshen передан президентом в "слепой траст". То, что компания не была продана, Порошенко объяснил отсутствием покупателей.
фабрика, рошен, закрытие, матвиенко, ROSHEN , Липецк

Вы сейчас просматриваете новость "Матвиенко: В закрытии липецкого "Рошена" нет никакой политики". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Рошен останавливает работу в Липецке

Вчера, 23:49

Начиная с 2013 года российские власти запретили импорт продукции "Рошена"

Бизнес

В России хотят перезапустить Липецкую фабрику Roshen. Фото: из открытых источников

В России хотят перезапустить Липецкую фабрику Roshen

21 Января, 15:37

В случае продажи новые инвесторы запустят производство " в течение двух минут", уверены в РФ

Украина

Итоги недели: закрытие фабрики "Рошен" в Липецке и рекордный урожай зерновых

21 Января, 08:41

С 1 января выросли должностные оклады госслужащих, а в банках увеличился объем депозитов

Политика

Фабрика в Липецке закрывается. Фото: ТАСС

Фесенко назвал возможные причины закрытия "Рошен" в Липецке

20 Января, 18:39

Позиция гражданского общества сыграла в этом далеко не последнюю роль в принятии данного решения, считает политолог

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.