Метинвест предостерег от незаконного использования его имущества на неконтролируемой территории

Вчера, 15:29

Сотрудничество с непризнанными республиками и связанными с ними/ контролируемыми ими лицами и предприятиями является нарушением режима международных экономических санкци

Группа Метинвест предостерегает от незаконного использования ее имущества на неконтролируемой территории

Метинвест сделал заявление из-за ситуации со своими предприятиями. Фото: metinvestholding.com
Метинвест сделал заявление из-за ситуации со своими предприятиями. Фото: metinvestholding.com

Группа Метинвест предостерегает физических и юридических лиц – резидентов и нерезидентов Украины – от незаконного использования своего имущества, оставшегося на предприятиях, захваченных на временно неконтролируемой территории Украины (НКТ) представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Речь идет как об использовании продукции активов Метинвеста, так и о поставках металлургического сырья этим предприятиям.

Сразу после потери контроля над активами на НКТ Метинвест проинформировал соответствующие государственные и правоохранительные органы о захвате предприятий. По данным заявлениям уже возбуждены уголовные производства, ведутся расследования.

Перечень органов, в которые были направлены письма, включает территориальные органы Национальной полиции Украины, прокуратуры, СБУ, штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, Государственную службу Украины по вопросам труда, Государственную службу геологии и недр Украины, Государственную фискальную службу Украины и многие другие министерства и ведомства.

В отношении так называемых "ДНР" и "ЛНР" и их активистов введены санкции в виде блокировки активов и запрета хозяйственной деятельности (внесение в так называемые "черные" списки) со стороны США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Австралии и других государств. Сотрудничество с непризнанными республиками и связанными с ними/ контролируемыми ими лицами и предприятиями является нарушением режима международных экономических санкций. К компаниям, которые сотрудничают с лицами, внесенными в "черные" списки, могут быть применены штрафы, уголовная ответственность должностных лиц, а также санкции в виде ареста активов и запрета хозяйственной деятельности.

Группа Метинвест внимательно следит за судьбой своего имущества, контроль над которым был потерян на НКТ. Если будут выявлены факты, свидетельствующие о намерении третьих лиц получить выгоду от этого имущества в Украине или любой другой стране, а также факты использования такого имущества или продукции, произведенной на производственных мощностях предприятий на НКТ в любых целях, Группа задействует план реагирования, касающийся действий в юридической и коммуникационных сферах.

"Особенно хочется предостеречь от попыток каким-либо образом использовать наше имущество на НКТ субъектами Российской Федерации. Это касается как вывоза продукции и оборудования предприятий, так и доставки на них сырья. Любой из указанных случаев является контрабандой. В случае выявления таких незаконных действий в отношении нарушителей (компаний и их менеджмента) на основании украинского, российского и международного законодательства будут инициированы уголовные дела, санкции биржевых площадок, где котируются их акции, ограничения со стороны международного финансового сообщества", – отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.
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