Мифы vs. реальность: как пользоваться цифровой подписью в Украине

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) в Украине применяется уже давно. Ежедневно предприниматели пользуются ею при работе с банком, а также для подачи электронной отчетности в налоговую службу и другие органы власти. Сейчас сфера применения ЭЦП расширяется, и одной из таких новых возможностей становится подписание договоров, актов и разных документов в электронной форме, пишет AIN.

ЭЦП — это аналог обычной подписи в цифровом мире интернета. Электронная подпись экономит время и средства: не приходится печатать согласованный контракт и пересылать его бумажный вариант, а затем покупать большие шкафы для хранения всех документов в папках.

В Украине использование ЭЦП урегулировано двумя основными нормативными актами: это Законы Украины "Об электронной цифровой подписи" и "Об электронных документах и электронном документообороте". Есть еще подзаконные нормативные акты, но они в большинстве своем касаются вопросов сертификации центров по выдаче ключей и использования ЭЦП в органах власти.

У налоговой нет законных оснований требовать бумажные копии документов, поскольку закон обязывает предоставить копии без уточнения их вида. Поэтому электронной копии будет вполне достаточно.

Более того, суды четко понимают: бумажная копия электронного документа — лишь его графическое отображение, а не сам оригинал. Электронный документ — это данные, которые могут быть считаны электронными средствами (ст. 5 Закона Украины "Об электронных документах и электронном документообороте"). Следовательно, предоставление распечаток, наоборот, будет нарушением законодательства: такие "копии", по сути, не являются копиями электронных документов.

Это не совсем так. Прежде всего, надо отличать документы с ЭЦП и без такой подписи. Как правило, сложности возникают с документами без ЭЦП, поскольку затруднительно установить, кто именно направил тот или иной документ, и наделено ли данное лицо соответствующими полномочиями.

А вот с документами, заверенными ЭЦП, таких проблем не возникает. Действительно, сначала суды отнеслись к практике применения подобных документов скептически, указывая, что письменная форма и электронная форма — это не одно и то же. А поскольку Гражданский кодекс требует подписывать документы в оригинале (бумажный вариант), в электронном виде они неприемлемы. Однако апелляция по результатам такой позиции трактует, что заключение договоров с применением ЭЦП является надлежащим способом закрепления волеизъявления сторон. Таким образом, проблем с применением ЭЦП сегодня нет.

Если в самом начале действительно были сложности в практическом применении ЭЦП, то сейчас проблем нет. Кроме частных инициатив, есть и бесплатные альтернативы, которые можно использовать в своей хозяйственной деятельности. Более того, нет необходимости загружать специализированное ПО (хотя такая возможность тоже существует), а достаточно воспользоваться существующими онлайн-сервисами.

Напомним, ранее "Сегодня" разобралась, как получить цифровую подпись в Украине.