НБУ назвал главного покупателя "дочки" Сбербанка России в Украине

Сегодня, 11:39

Реуглятор в течение трех месяцев рассмотрит поданные документы по грядущей сделке

Сбербанк подал документы на продажу &quot;дочки&quot; в Украине. Фото: архив
Сбербанк подал документы на продажу "дочки" в Украине. Фото: архив

Национальный банк Украины (НБУ) получил пакет документов от инвестора для согласования приобретения существенного участия в украинском дочернем банке российского Сбербанка, согласно которым инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Саид Михайлович Гуцериев. 

Указанный инвестор намерен приобрести 77,5% акций "Сбербанка", а полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

В то же время, ссылаясь на представленное вместе с пакетом документов схематическое изображение будущей структуры собственности Сбербанка, Нацбанк сообщил, что в случае приобретения инвестором существенного участия в ближайшее время ожидается предоставление пакета документов от еще одного инвестора – Норвик Банка (JSC Norvik Banka), который намерен приобрести 22,5% акций Сбербанка.

В соответствии с действующим законодательством НБУ рассматривает такие документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета, при этом регулятор проводит проверку деловой репутации инвестора, его финансового состояния и источников происхождения средств.

"Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке", – отметил регулятор.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно санкций против банков с российским капиталом. Санкции начали действовать с 23 марта.

Под санкции попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. При этом введение санкций подразумевает запрет на любые операции в пользу материнских банков, в том числе предоставление межбанковских кредитов, депозитов, покупка ценных бумаг, запрет выплат дивидендов и другие операции. 

27 марта также стало известно, что консорциум инвесторов, состоящий из латвийского Norvik Bankа и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской "дочки" Сбербанка
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Источник:

УНИАН

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