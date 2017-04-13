НБУ назвал главного покупателя "дочки" Сбербанка России в Украине
Реуглятор в течение трех месяцев рассмотрит поданные документы по грядущей сделке
Национальный банк Украины (НБУ) получил пакет документов от инвестора для согласования приобретения существенного участия в украинском дочернем банке российского Сбербанка, согласно которым инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Саид Михайлович Гуцериев.
Указанный инвестор намерен приобрести 77,5% акций "Сбербанка", а полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.
В то же время, ссылаясь на представленное вместе с пакетом документов схематическое изображение будущей структуры собственности Сбербанка, Нацбанк сообщил, что в случае приобретения инвестором существенного участия в ближайшее время ожидается предоставление пакета документов от еще одного инвестора – Норвик Банка (JSC Norvik Banka), который намерен приобрести 22,5% акций Сбербанка.
В соответствии с действующим законодательством НБУ рассматривает такие документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета, при этом регулятор проводит проверку деловой репутации инвестора, его финансового состояния и источников происхождения средств.
"Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке", – отметил регулятор.
Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно санкций против банков с российским капиталом. Санкции начали действовать с 23 марта.
Под санкции попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. При этом введение санкций подразумевает запрет на любые операции в пользу материнских банков, в том числе предоставление межбанковских кредитов, депозитов, покупка ценных бумаг, запрет выплат дивидендов и другие операции.
27 марта также стало известно, что консорциум инвесторов, состоящий из латвийского Norvik Bankа и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской "дочки" Сбербанка.
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