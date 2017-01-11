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НБУ объявил банкротом Платинум Банк http://www.segodnya.ua/img/article/7870/97_main.1484120702.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/97_tn.1484120702.jpg Бизнес Большинство вкладчиков получат свои деньги в полном объеме, успокаивают в Национальном банке

НБУ объявил банкротом Платинум Банк

Сегодня, 09:43

Большинство вкладчиков получат свои деньги в полном объеме, успокаивают в Национальном банке

Платинум Банк не смог выполнить требования НБУ. Фото: zn.ua
Платинум Банк не смог выполнить требования НБУ. Фото: zn.ua

Правление Национального банка Украины (НБУ) отнесло ПАО "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных. Такое решение в Нацбанке приняли 10 января, сообщает пресс-слудба регулятора.

Как пояснили в НБУ, по результатам стресс-тестов Платинум Банк показал потребность в докапитализации. Срок выполнения плана по пополнению капитала истек 1 января.

"В течение 2016 руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. ... Однако, по состоянию на 1 января 2017 года банк не достиг положительного значения капитала. Учитывая вышеизложенное, Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных", – отметили в НБУ.

По расчетам Нацбанка, 97% (197 000 человек) всех вкладчиков "Платинума" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму 200 тыс. грн.

"Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн", – сообщили в НБУ.

В Нацбанке указывают, что по состоянию на 10 января физическими лицами – владельцами существенного участия в Платинум Банке являются Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.

Структура собственности банка была признана Национальным банком непрозрачной в июне 2016 года.

В августе 2016 года Кауфман подал в Нацбанк пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке в размере более 75% через подконтрольные ему компании. На сегодняшний день Нацбанк не согласовывал Кауфману приобретение акций банка, в частности, из-за отсутствия разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию. По информации Нацбанка, Антимонопольный комитет в декабря 2016 года вернул без рассмотрения пакет документов по приобретению Кауфманом контроля в "Платинуме".

Как известно, за последние годы из банковской системы Украины по настоянию НБУ "вычистили" уже более 80 банков – это треть всех финучреждений страны. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева уверяет – жалеть о таких банках не нужно, ведь они использовались преступниками и мошенниками для реализации "схем".
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Источник:

"Сегодня"

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