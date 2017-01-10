Обанкротился крупнейший российский поставщик водки

Алкогольный холдинг россиянина Рустама Тарико Roust Corporation – второй по величине производитель алкоголя в мире и первый в РФ – обратился в суд Нью-Йорка с просьбой о защите от кредиторов в соответствии с законодательством о банкротстве США. Соответствующее заявление Roust подал 30 декабря 2016 года, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Как объяснил глава Roust Гранд Винтертон, трудности с выплатой долга образовались, в том числе, из-за экономического спада в Польше, России, Казахстане и Украине, а также сложностей с финансированием в банках РФ и запретом на поставки российской продукции в Украину.

В результате бизнес корпорации в этой стране сократился на 90%.

В числе алкогольных брендов холдинга, среди прочих, – "Зеленая марка", "Парламент", "Журавли", а также Zubrowka, все они продавались в Украине.

Roust намерен реструктуризировать задолженность на сумму 1,14 млрд долл. В ходе переговоров с кредиторами удалось договориться о реструктуризации 90% займов и около двух третей конвертируемых облигаций.