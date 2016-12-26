НБУ обменял обязательства "Привата" перед кредитором на акции банка

Обязательства ПриватБанка перед специально созданной британской компанией (SPV) – эмитентом трех выпусков его облигаций на общую номинальную сумму 595 млн долларов в рамках национализации "Привата" подлежали процедуре bail-in и в период действия в банке временной администрации были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

В НБУ заявили, что обмен обязательств "Привата" перед SPV на акции дополнительной эмиссии банка был совершен в соответствии со статьей 41.1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Нацбанк подчеркивает, что никакие выплаты в рамках bail-in осуществляться не будут, а более подробная информация будет объявлена в установленном порядке.

Речь идет о трех выпусках облигаций:

на 175 млн долларов по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года;

на 200 млн долларов по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года;

на 220 млн долларов по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о недовольстве кредиторов ПриватБанка решением НБУ ввести часть еврооблигаций финучреждения в его капитал. Держатели облигаций начали формировать комитет кредиторов и планируют подать иск в суд. Ответчиками может стать как государство, так и бывшие собственники и топ-менеджмент банка.

В самом "Привате" тоже удивлены решением Нацбанка. В то же время госбанк готов к судебному процессу готовы, хоть и надеется решить проблемы мирным путем.

"Еврооблигации почему-то попали в список финансовых инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение Национального банка. Поэтому я думаю, что мы вместе с Нацбанком будем пробовать находить общий язык с держателями облигаций. Нет – будем в судебном порядке доказывать свою правоту", – заявил председатель правления "Привата" экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.