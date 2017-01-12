Откуда приходят деньги: инвестиции в Украину растут, но довоенного уровня пока не достигли

После Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе новые прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину значительно снизились – с 4,5 млрд долларов в 2013 году до 410 млн долларов в 2014 году. Падение ПИИ более чем в десять раз в 2014 году стало беспрецедентным как в украинской истории, так и по сравнению с соседними странами. И несмотря на рост в 2015 году (до 2,96 млрд долларов) и за 6 месяцев 2016 года (2,13 млрд долларов), ПИИ все еще не достигли уровня 2013 года. К тому же этот рост в значительной степени вызван докапитализацией банков с иностранным капиталом, тогда как количество новых инвестиций остается невысоким, пишет VoxUkraine.

В структуре присутствующих в Украине прямых иностранных инвестиций как до войны, так и теперь, преобладают инвестиции компаний, зарегистрированных на Кипре. На начало 2014 года их доля составляла 32,7%, а теперь – 24,4%. Кипр, Виргинские острова, Белиз – три "классические" оффшоры вместе отвечают за 29,6% объема ПИИ (38,8% на начало 2014 года).

Большинство инвестиций из офшоров в Украину – это украинский или российский капитал, владельцы которого используют компании на Кипре и других оффшорах для оптимизации налогообложения и получения специфического правового статуса.

Нидерланды являются одним из крупнейших источников инвестиций в мире лишь формально.

Немалыми, на первый взгляд, кажутся инвестиции из развитых стран – Нидерландов и Германии. Однако величина и отсутствие роста инвестиций из Германии объясняется тем, что именно через немецкую компанию индийская "Арселор Миттал" контролирует "Криворожсталь".

Нидерланды, в свою очередь, благодаря благоприятным налоговым и другим условиям также действуют как оффшор и являются одним из крупнейших источников инвестиций в мире лишь формально.

"Офшорная" динамика

В 2012 году Кипр и Британские Виргинские острова отвечали за 71,4% всего роста объема прямых иностранных инвестиций. В 2013 году их вклад снизился до 52,9%. После начала вооруженного конфликта именно объем инвестиций из Кипра снизился больше всего (капитал из офшоров преимущественно вкладывался на наиболее пораженный конфликтом и экономическим кризисом Восток Украины). На фоне движения капитала из Кипра, объемы и динамика инвестиций из других стран выглядят небольшими. Без него, другого очевидного оффшора – Британских Виргинских островов – и России, динамика инвестиций из других стран выглядит так:

*Данные за 2014 и 2015 годы не слишком репрезентативные относительно фактического движения капитала, поскольку обусловлены изменением валютного курса и потерей инвестиций на оккупированной части Донбасса и в Крыму

Рост инвестиций из Нидерландов и Швейцарии – это преимущественно тоже украинский и российский капитал. Колебания инвестиций из других стран в значительной мере обусловлено вложениями в банковский сектор. Например, докапитализация банков с иностранным капиталом привела к росту инвестиций из Австрии ("Райффайзен банк Аваль" и Unicredit) и Венгрии (OTP).

"Таким образом, падение прямых иностранных инвестиций после начала войны в основном обусловлено резким уменьшением вливаний украинских и российских предпринимателей, которые проводили свои капиталы через офшоры. К этому привел острый экономический кризис и неопределенность, связанные с военным конфликтом и политическими изменениями", – подводит итог выпускник программы "Философия, политика, экономика" Оксфордского университета, приглашенный редактор VoxUkraine Ростислав Аверчук.

Перспективы и прогнозы

Эксперт допускает, что вооруженный конфликт с Россией и поддерживаемыми ею боевиками на Донбассе будет и дальше влиять на инвестиционные потоки в Украину. Политический риск инвестирования в Украине все еще очень высок.

Кроме того, как указано в обзоре инвестиционного климата от Госдепартамента США, благодаря широкому освещению конфликта международными СМИ, вся страна связывается с конфликтом на Востоке и не проводится разграничение между различными регионами страны. Чтобы такое отличие стало понятным инвесторам, необходимо время, отсутствие эскалации конфликта, активная информационная политика и положительные примеры инвестиций.

В то же время некоторые иностранные компании не побоялись военных действий. Например, французская компания Biocodex инвестирует в фармацевтический рынок. Американская Cargill и китайская Cofco инвестируют в логистику сельского хозяйства. Французская Nexans и японская Fujikura начали промышленное производство во Львовской области, используя такие преимущества Украины как образованная и дешевая рабочая сила и близость к европейским рынкам. Успех этих инвестиции может стать сигналом для других потенциальных инвесторов.

Согласно опросу заинтересованных Украины инвесторов от компании Dragon Capital, военный конфликт с Россией уже становится меньшим препятствием, чем широкомасштабная коррупция и отсутствие доверия к судебной системе Украины.