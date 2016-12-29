Отныне в Украине будут очень "больно" штрафовать за зарплаты "в конвертах"

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которым среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат.

Согласно закону, предприниматели должны будут уплатить штраф в размере до трех минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте".

Предприниматели будут оштрафованы в размере 100 минимальных зарплат (с 1 января 2017 года – это 320 тыс. грн) в случае недопущения государственного инспектора труда к проверке, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты "в конверте").

Напомним, что Верховная Рада приняла закон, предусматривающий повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3200 грн.