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ПриватБанк снимает все ограничения для клиентов – Шлапак http://www.segodnya.ua/img/article/7819/67_main.1482402777.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/67_tn.1482402777.jpg Бизнес Юридические лица до конца дня смогут получить полный набор услуг банка

ПриватБанк снимает все ограничения для клиентов – Шлапак

Сегодня, 12:48

Юридические лица до конца дня смогут получить полный набор услуг банка

ПриватБанк снимает ограничения со счетов юрлиц. Фото: AFP
ПриватБанк снимает ограничения со счетов юрлиц. Фото: AFP

Ограничения для юридических лиц-клиентов национализированного ПриватБанка будут полностью сняты до конца дня. Об этом заявил новый глава правления ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак.

"Хотел бы отметить для клиентов нашего банка, что на протяжении трех последних дней, когда работала временная администрация, были наложены определенные ограничения по деятельности банка. Однако сегодня решением правления все эти ограничения сняты – и все наши клиенты уже смогут до конца дня получить полный набор услуг, который раньше предоставлялся ПриватБанком", – заявил Шлапак.

Он уточнил, что до конца дня будут разблокированы корреспондентские счета, восстановлено начисление процентов, система SWIFT заработает в надлежащем режиме, будут отданы кредиты овердрафт.

"В 10:30 мы провели заседание правления. Соответствующее решение принято. Есть определенные организационные процедуры, поэтому до конца дня все ограничения будут сняты. Какие-то раньше, какие-то позже – это зависит от скорости настройки айтишных процессов. До конца дня все будет", – заверил Шлапак.

Напомним, решение о национализации "Привата" было принято вечером 18 декабря. Переходный период начался 19 декабря – в этот день и были заблокированы счета юридических лиц. Ограничения для бизнес-клиентов банка действовали больше суток.

20 декабря НБУ утвердил новый устав "Привата", что позволило передать финучреждение в собственность государства. 

В целом, на национализацию ПриватБанка понадобилось около 72 часов.

После стабилизации работы "Привата" государство планирует возвращение банка в частный сектор. По прогнозам главы НБУ Валерии Гонтаревой, это состоится не в ближайший год, но максимум – через три года.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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