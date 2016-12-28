Qualcomm выписали рекордный штраф

Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал американского производителя чипсетов Qualcomm на рекордную сумму в 853 млн долларов. Qualcomm был обвинен в нарушении антимонопольного законодательства, пишет Bloomberg.

Сумма штрафа для Qualcomm – самая крупная в истории Южной Кореи.

По данным корейского регулятора, Qualcomm незаконно использует доминирующее положение на рынке, мешая здоровой конкуренции. В частности, компания якобы установила слишком высокие лицензионные отчисления за использование защищенных патентами технологий, которые относятся к основополагающим для отрасли (Standard Essential Patents, SEP).

По данным следствия, Qualcomm лицензировала свои основные патенты только для производителей мобильных телефонов и некорректно договаривалась об условиях лицензирования.

Представители Qualcomm назвали решение "беспрецедентным и неоправданным" и заявили, что оспорят его в Верховном суде Южной Кореи.

Qualcomm основана в 1985 году. 2011 году состоялось крупнейшее приобретение Qualcomm, когда компания за 3,1 млрд долларов поглотила Atheros Communications.