Разработчики софта из Украины пробились на рынок Японии

Украинский разработчик приложений для iOS и macOS, компания Readdle заключила контракт с крупным японским издателем софта SourceNext для выхода на местный рынок. Об этом сообщил директор по маркетингу Readdle Денис Жаданов, пишет AIN.

SourceNext занимается локализацией, маркетингом и продажей программного обеспечения, у них есть сети онлайн и офлайн-продаж софта. Они сотрудничают с Evernote, Dropbox, Blizzard, Rosetta Stone.

По словам Дениса, выйти на такую компанию было непросто.

"Наш партнер и друг познакомил меня с СЕО и основателем SourceNext. Мы встретились у него в офисе в Пало-Альто. Я вел с ними переговоры полгода — в итоге подписали контракт", — рассказывает Денис.

Сотрудничество с SourceNext может принести украинской компании сотни тысяч новых пользователей.

"Япония — огромный платежеспособный рынок. Недавно SourceNext купил компанию, у которой 600 тысяч активных mac-пользователей — именно им мы и хотим продать наш PDF Expert. Если будет хороший traction — они готовы даже печатать коробки для продукта и выставлять у себя в физических магазинах", — рассказывает Жаданов.

По его словам, это одна из интересных особенностей японского рынка — там часто покупают софт не онлайн, а в супермаркетах. К примеру, на полке стоит коробка с Dropbox или Evernote, пользователь ее покупает, извлекает из коробки ключ и активирует софт.

"Это очень интересный рынок для нас, с огромным потенциалом. Для Evernote — миллиардной компании — это был самый большой процент рынка", — говорит Жаданов.

Напомним, в декабре прошлого года Readdle выпустил умную почту для Mac, сразу после выхода она стала №1 в Mac App Store.