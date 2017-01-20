Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Бизнес новости
"Рошен" официально подтвердил: фабрика в России закрывается http://www.segodnya.ua/img/article/7900/80_main.1484905182.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/80_tn.1484905182.jpg Бизнес Около 700 работников предприятия в Липецке уже предупреждены о грядущих увольнениях

"Рошен" официально подтвердил: фабрика в России закрывается

Сегодня, 11:38

Около 700 работников предприятия в Липецке уже предупреждены о грядущих увольнениях

Фабрика &quot;Рошен&quot; в Липецке. Фото: ТАСС
Фабрика "Рошен" в Липецке. Фото: ТАСС

Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Информацию официально подтвердила пресс-служба компании.

"Решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г.", – отмечают в Roshen.

Информацию подтверждает также глава отдела по связам с общественностью "Рошена" Катерина Македонская.

В компании напоминают, что начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза.

"Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", – заявляют в "Рошене".

В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала.

"Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время", – сообщает Roshen.

Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом (СК) РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко обещал продать корпорацию "Рошен" сразу после вступления в должность главы государства, однако этого не произошло. На данным момоент Roshen передан президентом в "слепой траст". То, что компания не была продана, Порошенко объяснил отсутствием покупателей.
сокращения, остановка, рошен, производство, СК, ROSHEN , Липецк

Вы сейчас просматриваете новость ""Рошен" официально подтвердил: фабрика в России закрывается". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Липецкая фабрика "Рошен". Фото: ТАСС

"Рошен" закрывает фабрику в России - СМИ

Сегодня, 10:43

Фабрика может остановиться после того, как выработает закупленное сырье

Украина

Врачи Охматдет: «Скептики не верили, что проект с «Рошен» будет реализован»

3 Августа 2016, 13:32

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.