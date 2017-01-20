"Рошен" официально подтвердил: фабрика в России закрывается

Около 700 работников предприятия в Липецке уже предупреждены о грядущих увольнениях

Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Информацию официально подтвердила пресс-служба компании.

"Решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г.", – отмечают в Roshen.

Информацию подтверждает также глава отдела по связам с общественностью "Рошена" Катерина Македонская.

В компании напоминают, что начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза.

"Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", – заявляют в "Рошене".

В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала.

"Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время", – сообщает Roshen.

Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом (СК) РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко обещал продать корпорацию "Рошен" сразу после вступления в должность главы государства, однако этого не произошло. На данным момоент Roshen передан президентом в "слепой траст". То, что компания не была продана, Порошенко объяснил отсутствием покупателей.