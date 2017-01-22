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Рошен останавливает работу в Липецке (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/77_main.1485121748.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/77_tn.1485121748.jpg Бизнес Начиная с 2013 года российские власти запретили импорт продукции "Рошена"

Рошен останавливает работу в Липецке (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 23:49

Начиная с 2013 года российские власти запретили импорт продукции "Рошена"


"Рошена" в Липецке – больше не будет! Корпорация останавливает работу кондитерской фабрики в России по экономическим и политическим причинам, – говорится в заявлении компании.

Начиная с 2013 года российские власти запретили импорт продукции "Рошена". Как следствие – производство в Липецке сократилось в три раза. Да и сама работа предприятия в условиях российско-украинского конфликта стала причиной постоянных упреков в адрес президента Петра Порошенко – владельца корпорации "Рошен". Но продать фабрику было невозможно – из-за ареста её имущества, наложенного Следственным комитетом Федерации в рамках уголовного производства. В заявлении корпорации также отмечается, что все оставшиеся сотрудники предприятия уже увtдомлены о своем сокращении. Российские власти подсчитали – за предыдущие два года "Рошен" получил и вывел в украинскую экономику более 72-х миллионов долларов дивидентов от Липецкой фабрики.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
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Источник:

Еженедельник "События"

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