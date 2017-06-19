"Рошен" полностью закончил консервацию фабрики в Липецке

Корпорация Roshen завершила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики (Россия). Об этом компания сообщила "Украинским новостям".

Кроме того, деятельность торгового дома ООО "Рошен" в России также прекращена.

Ранее компания сообщала, что массовое увольнение сотрудников началось 24 апреля, т.е. через три месяца после того, как всем работникам было об этом объявлено.

1 апреля на Липецкой фабрике было полностью остановлено все производство, технологические линии законсервированы, а в мае планировалось законсервировать системы холодо- и теплоснабжения.

Последний этап консервации фабрики – блок очистных сооружений, котельных и водозаборов – был запланирован на июнь.

Напомним, корпорация Roshen заявляла, что Федеральная налоговая служба России необоснованно пытается взыскать с торгового дома Рошен более 150 млн рублей дополнительных налогов. В январе корпорация Roshen по экономическим и политическим причинам закрыла фабрику в российском Липецке.