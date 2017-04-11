Россиян заставили убрать крымские вина со стенда на международной выставке

На винной выставке в Вероне (Италия) россиян заставили убрать со своего стенда вина из аннексированного Крыма. Об этом сообщил участник выставки, руководитель проекта, занимающегося продвижением украинского экспорта, Алексей Любецкий.

По его словам, на выставке россияне на своем стенде продвигали вина из оккупированной территории. После этого Любецкий сообщил о происходящем в финансовую полицию Италии. "Я привлек карабинеров, полицию, финансовую полицию и просто секьюрити", – сообщил он.

После этого россияне убрали украинские вина из своего стенда. "В конце дня я посетил стенд России. Украинские вина были убраны со стенда. Это победа и результат совместных действий общества и государственных органов (Посольства Украины в Италии)", – сообщил Любецкий.

По словам представителя МИД Украины Марьяны Бецы, МИД направил ноты итальянской стороне и обратилось к администрации выставки с целью недопущения экспонирования товаров из оккупированного Крыма.