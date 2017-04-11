Россиян заставили убрать крымские вина со стенда на международной выставке

Вчера, 11:13

Для решения проблемы пришлось привлекать местную финансовую полицию

Винная выставка в Италии. Фото: Facebook
Винная выставка в Италии. Фото: Facebook

На винной выставке в Вероне (Италия) россиян заставили убрать со своего стенда вина из аннексированного Крыма.  Об этом сообщил участник выставки, руководитель проекта, занимающегося продвижением украинского экспорта, Алексей Любецкий.

По его словам, на выставке россияне на своем стенде продвигали вина из оккупированной территории. После этого Любецкий сообщил о происходящем в финансовую полицию Италии. "Я привлек карабинеров, полицию, финансовую полицию и просто секьюрити", – сообщил он.

После этого россияне убрали украинские вина из своего стенда. "В конце дня я посетил стенд России. Украинские вина были убраны со стенда. Это победа и результат совместных действий общества и государственных органов (Посольства Украины в Италии)", – сообщил Любецкий.

По словам представителя МИД Украины Марьяны Бецы, МИД направил ноты итальянской стороне и обратилось к администрации выставки с целью недопущения экспонирования товаров из оккупированного Крыма.
Италия, вина, выставки

Вы сейчас просматриваете новость "Россиян заставили убрать крымские вина со стенда на международной выставке". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Итальянский суд запретил службу такси Uber. Фото: из открытых источников

В Италии запретили Uber

8 Апреля, 19:07

Суд в Риме постановил, что другие службы такси столкнулись с проблемой недобросовестной конкуренции

Мир

Никки Хейли. Фото: AFP

Россия и Иран тоже виноваты в химатаке в Сирии – постпред США при ООН

8 Апреля, 13:17

Москва всегда поддерживала Асада, когда он переходил "красную черту", отметила Хейли

Запад

На Закарпатье пять поколений семьи возрождают древние традиции виноделия

6 Апреля, 12:06

Вино хранится в подвалах, которым уже более 400 лет 

Куда пойти

Дни следующих премьер: 9 и 30 апреля

Аншлаг в Национальной опере: состоялась премьера спектакля "Флория Тоска"

6 Апреля, 04:44

Это – совместный проект Национальной оперы Украины, посольства Италии в Украине и Итальянского института культуры в Украине  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования