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Российский банк ведет переговоры о продаже "дочек" в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7825/6_main.1482501322.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/6_tn.1482501322.jpg Бизнес ВТБ надеется не понести серьезные потери, уходя с украинского рынка

Российский банк ведет переговоры о продаже "дочек" в Украине

Вчера, 15:54

ВТБ надеется не понести серьезные потери, уходя с украинского рынка

ВТБ хочет продать украинских &quot;дочек&quot;. Фото: ТАСС
ВТБ хочет продать украинских "дочек". Фото: ТАСС

Российский банк ВТБ продолжает искать покупателей своих украинских активов и ведет переговоры по этому вопросу, сообщил президент-председатель правления второго по активам российского банка Андрей Костин.

"Планы группы не поменялись. Но сегодня не так легко продать банки. Пример с ПриватБанком показывает, что банковский сектор находится в очень тяжелом положении. Наши банки неплохие. Наша задача – уйти, не потеряв", – сказал он.

"Если сможем продать их по отдельности или вместе, будем продавать. Работа такая ведется, у нас несколько переговорных процессов по этому пути. Мы хотим получить стоимость капитала обратно – вот наша цель", – отметил глава ВТБ.

Напомним, общие потери от ситуации в Украине российская группа ВТБ оценивает в 85,4 млрд рублей (около 35 млрд грн), а санкции в отношении российских банков фактически запрещают докапитализацию украинских "дочек".
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