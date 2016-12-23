Российский банк ведет переговоры о продаже "дочек" в Украине

Российский банк ВТБ продолжает искать покупателей своих украинских активов и ведет переговоры по этому вопросу, сообщил президент-председатель правления второго по активам российского банка Андрей Костин.

"Планы группы не поменялись. Но сегодня не так легко продать банки. Пример с ПриватБанком показывает, что банковский сектор находится в очень тяжелом положении. Наши банки неплохие. Наша задача – уйти, не потеряв", – сказал он.

"Если сможем продать их по отдельности или вместе, будем продавать. Работа такая ведется, у нас несколько переговорных процессов по этому пути. Мы хотим получить стоимость капитала обратно – вот наша цель", – отметил глава ВТБ.

Напомним, общие потери от ситуации в Украине российская группа ВТБ оценивает в 85,4 млрд рублей (около 35 млрд грн), а санкции в отношении российских банков фактически запрещают докапитализацию украинских "дочек".