Розенко: Украина должна забыть "спящие" ФЛП как страшный сон

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает недопустимой ситуацию, когда 50% граждан, которые работают, не платят налоги или платят их в неполном объеме. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета мингистров.

"В Украине небольшие налоги, но их должны платить все. И истории о "спящих предпринимателях" мы должны забыть как страшный сон. Такого хаоса нет нигде в мире. Ни одна страна, где 50% граждан не платит налоги, не стала процветающей", – сказал Розенко.

По словам Розенко, сегодня в Украине одна из самых больших нагрузок на фонд оплаты труда.

"Год назад мы уменьшили вдвое ЕСВ и фонд оплаты труда в государстве должен расти, так как нагрузка уменьшилась", – отметил вице-премьер-министр.

Розенко отметил, что именно легализация экономики и заработных плат является ключом для решения проблем дефицита бюджета Пенсионного фонда.

"Ведь ни повышение пенсионного возраста и страхового стажа, ни манипуляции с формулами начисления пенсий или их ограничения, не предоставят такой объем ресурса, как реальная легализация экономики", – подчеркнул он.

"Конечно, это непростые процессы, но мы к этому придем. Поэтому сейчас происходят болезненные реформы, но мы должны осознать, что в Украине есть налоговая система – достаточно либеральна. Но еще раз подчеркиваю: все должны платить налоги. Иначе мы никогда не будем иметь процветающей страны и больших пенсий", – подытожил вице-премьер-министр.

Напомним, с 1 января отдельные категории физлиц-предпринимателей (ФЛП), в частности, второй и третьей групп, должны платить ЕСВ в размере 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли. При этом первая группа "упрощенцев" имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц.

Это нововведение уже привело к тому, что украинские частные предприниматели стали массово закрывать свой бизнес, который временно простаивает.

В Верховной Раде тем временем уже предложили ввести переходный период для ликвидации "спящих" ФЛП.