Розенко жестко раскритиковал "спящие" ФОПы

В Украине никогда не будет высоких пенсий, если 50% работающих украинцев не платят налоги. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, пишет "Укринформ".

"В Украине никогда не будет высокого уровня, высоких пенсий, если 50% работающих украинцев не платят налогов, единого социального взноса, или платят его в неполном объеме. Это – аксиома всех цивилизованных стран. Год назад Украина сделала очень серьезный шаг. Мы уменьшили вдвое налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. Сегодня налоговая нагрузка, социальный взнос в Украине вдвое ниже, чем год назад, и один из самых низких в Европе. Это небольшие налоги, но их надо платить всем ", – отметил Розенко.

Он отметил, что такой принцип должен стать главным акцентом в разъяснительной работе, особенно для представителей бизнеса. "Спящие" ФОПы (физические лица-предприниматели, – Ред.), утверждает Розенко, являются сугубо украинским явлением, которого нет в цивилизованных странах.

"Где и в какой стране Европы это, когда 2 – 4 месяца платят налоги, а потом нет, потому что, видите ли, что-то там у него не получается. А пенсию потом этому человеку тоже 4 месяца платить, а потом нет?", – сказал Розенко.

По его убеждению, не платя налоги, человек обрекает себя на мизерную пенсию.

Напомним, 27 декабря президент утвердил изменения в работе физических лиц-предпринимателей. Согласно новым правилам, с 1 января ФЛП второй и третьей группы вынуждены платить единый социальный взнос (ЕСВ), даже если не имеют дохода. При этом ЕСВ с 1 января 2017 года вырос до 704 грн в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине до 3200 грн.

Поэтому "спящие" ФЛП стали невыгодны, и украинцы начали их массово ликвидировать.

В то же время, Верховная Рада Украины предлагает ввести переходный период для ликвидации "спящих" ФЛП. Переходный период предлагается ввести на три месяца для того, чтобы украинцы успели ликвидировать свои "спящие" ФОПы и при этом не платили налог во время процесса ликвидации.