Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Бизнес новости
Розенко жестко раскритиковал "спящие" ФОПы http://www.segodnya.ua/img/article/7880/65_main.1484317961.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/65_tn.1484317961.jpg Бизнес Вице-премьер считает, что налоги в Украине должны платить все

Розенко жестко раскритиковал "спящие" ФОПы

Сегодня, 16:31

Вице-премьер считает, что налоги в Украине должны платить все

Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua
Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua

В Украине никогда не будет высоких пенсий, если 50% работающих украинцев не платят налоги. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, пишет "Укринформ".

"В Украине никогда не будет высокого уровня, высоких пенсий, если 50% работающих украинцев не платят налогов, единого социального взноса, или платят его в неполном объеме. Это – аксиома всех цивилизованных стран. Год назад Украина сделала очень серьезный шаг. Мы уменьшили вдвое налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. Сегодня налоговая нагрузка, социальный взнос в Украине вдвое ниже, чем год назад, и один из самых низких в Европе. Это небольшие налоги, но их надо платить всем ", – отметил Розенко.

Он отметил, что такой принцип должен стать главным акцентом в разъяснительной работе, особенно для представителей бизнеса. "Спящие" ФОПы (физические лица-предприниматели, – Ред.), утверждает Розенко, являются сугубо украинским явлением, которого нет в цивилизованных странах.

"Где и в какой стране Европы это, когда 2 – 4 месяца платят налоги, а потом нет, потому что, видите ли, что-то там у него не получается. А пенсию потом этому человеку тоже 4 месяца платить, а потом нет?", – сказал Розенко.

По его убеждению, не платя налоги, человек обрекает себя на мизерную пенсию.

Напомним, 27 декабря президент утвердил изменения в работе физических лиц-предпринимателей. Согласно новым правилам, с 1 января ФЛП второй и третьей группы вынуждены платить единый социальный взнос (ЕСВ), даже если не имеют дохода. При этом ЕСВ с 1 января 2017 года вырос до 704 грн в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине до 3200 грн. 

Поэтому "спящие" ФЛП стали невыгодны, и украинцы начали их массово ликвидировать.

В то же время, Верховная Рада Украины предлагает ввести переходный период для ликвидации "спящих" ФЛППереходный период предлагается ввести на три месяца для того, чтобы украинцы успели ликвидировать свои "спящие" ФОПы и при этом не платили налог во время процесса ликвидации.
налоги, зарплаты, ЕСВ, Павел Розенко

Вы сейчас просматриваете новость "Розенко жестко раскритиковал "спящие" ФОПы". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Что ждет пенсионеров в Украине. Фото: архив

Что будет с пенсиями в 2017-м: к чему приведет обещанная реформа и кто станет "богаче"

Сегодня, 07:08

В правительстве обещают "справедливую пенсионную реформу": осовременить пенсии на 300 гривен и обязать всех платить ЕСВ 

Финансы

Почему закрываются ФОПы. Фото: архив

Налоговый сюрприз "под елочку": что поменялось и почему предприниматели массово закрываются

Вчера, 07:10

Предпринимателей, независимо от того, получают ли они доход, обязали платить ЕСВ: закрылись не только "мертвые" предприятия, но и те, кто занимался сезонными работами 

Экономика

Кабмин выделил миллиарды на повышение "минималки" бюджетникам

11 Января, 13:26

Поводов для сокращений персонала нет, считает вице-премьер Розенко

Бизнес

Павел Розенко. Фото: Facebook

Розенко рассказал, сколько в Украине "спящих" ФЛП

11 Января, 13:09

Вице-премьер-министр также сообщил, сколько, по его оценкам, будет продолжаться закрытие физлиц-предпринимателей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.