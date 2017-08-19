Советы начинающим предпринимателям: как исправить кредитную историю

Нередко предприниматель для развития бизнеса берет в банке кредит. И, если нарушает сроки погашения долгов, может оказаться в черном списке финучреждений как недобросовестный плательщик. Экономист Иван Никитченко поможет разобраться, как улучшить кредитный рейтинг в глазах банков.

ОСНОВЫ. Кредитная история — перечень оформленных займов с хроникой их обслуживания. "В персональном деле заемщика фиксируется вся информация о взятом кредите. И задержка даже в день по платежу может повлиять на то, что другой банк откажет в получении кредита", — поясняет Никитченко. По его словам, банк может оставлять данные по клиенту для своего использования, а может передавать их в бюро кредитных историй (БКИ). "Если перед выдачей кредита банк делал обращение по человеку в бюро, то в случае предоставления займа он должен передавать туда информацию о клиенте. И часто финучреждения пользуются услугами БКИ, чтобы оценить платежеспособность клиента. Данные имеют большой вес в принятии решения — например, если у человека есть высокие платежи по другому кредиту, инспектор откажет в займе, ведь клиент не потянет новые обязательства", — говорит Никитченко.

ДЕЙСТВИЯ. Хорошая кредитная история полезна тем, что человек может спокойно получить в банке новый займ. "В случае с кредитами действует формула "базовые условия + коэффициент риска". Ниже риск — ниже, например, процент и аванс", — уточняет экономист. Поэтому лучше отслеживать свою историю, а сделать это можно, по закону, раз в год бесплатно. "Потом обращения платные, условно, по 50 грн, в зависимости от бюро. Для знакомства со своей историей человек пишет заявку в БКИ и получает доступ. В сжатой истории может быть отображен только балл кредитного рейтинга, а в развернутом виде показаны данные по предыдущим кредитам и график платежей, судебные решения", — говорит Никитченко.

Случается, когда в конкретном БКИ нет истории человека, хотя он сам говорит, что платил кредит. Это может означать, что его банк сотрудничал с другим бюро: "В Украине действует несколько бюро. Часть банков сотрудничает с 2—3 структурами, где содержатся истории почти всех заемщиков, а некоторые ограничиваются одним бюро или не сотрудничают вовсе".

Если у человека плохая кредитная история, не стоит отчаиваться: ее можно исправить. Для этого берем кредит, и выплачиваем в рамках установленного графика. "Лучше оформить потребкредит или кредитную карту. Банк может их выдать даже с плохим рейтингом заемщика. Но условия могут быть хуже, чем для других клиентов — например, высокая ставка из-за рисков. Но если клиент платил кредит исправно — это отразится в истории, и репутация человека "исправится", — советует Никитченко.

Также эксперт предупреждает: исправлять в кредитной истории ошибки, если такие обнаружены, нужно обязательно. "Можно обратиться в БКИ с просьбой удалить "левый" кредит, который человек на деле не брал. Бюро, в свою очередь, сделает запрос в банк — и, если данные подтверждаются, рейтинг исправляют", — поясняет Никитченко.