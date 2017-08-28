США сократили добычу нефти в Мексиканском заливе из-за урагана

Сегодня, 02:52

Из-за разгула стихии также остановили работу три крупных нефтеперерабатывающих завода в пригороде Хьюстона

США сократили добычу нефти в Мексиканском заливе из-за урагана, фото из открытых источников
США сократили добычу нефти в Мексиканском заливе из-за урагана, фото из открытых источников

США приняли решение о сокращении добычи нефти в Мексиканском заливе на 22% из-за урагана Харви, передает Reuters со ссылкой на Бюро по безопасности и охране окружающей среды.

Отмечается, что суточная добыча газа сократилась почти на 26%, что составляет 24,4 миллиона кубических метров в день.

Всего из-за урагана были эвакуированы сотрудники 105 добывающих платформ (около 14% от всех платформ США в заливе).

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Также из-за стихии три крупных компании остановили работу нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в окрестностях города Хьюстон в Техасе, пишет The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что ураган Харви может обойтись штату Техас в 40 миллиардов долларов.

Напомним, жертвами урагана уже стали пять человек, 30 человек получили травмы различной степени, еще около 30 считаются пропавшими без вести.
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Источник:

Корреспондент

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