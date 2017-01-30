Стоимость Microsoft побила 17-летний рекорд

Капитализация Microsoft Corp. выросла на 2,5% в ходе торгов в пятницу, 27 января, и впервые с марта 2000 года превысив отметку в 500 млрд долларов.

Акции софтверного гиганта дорожают благодаря сильной отчетности за прошлый финквартал.

Скорректированная прибыль компании в октябре-декабре составил 84 цента на акцию при выручке 25,8 млрд долл.

Оба показателя превзошли ожидания, аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 79 центов на акцию, выручка – 25,3 млрд долларов.

Капитализация Apple, самой дорогой компании мира, оценивается в 650 млрд долларов, Alphabet (материнская структура Google) – 590 млрд долларов, Microsoft занимает третье место.

В пятерку также входят инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (408 млрд долларов) и интернет-ритейлер Amazon (почти 400 млрд долларов).