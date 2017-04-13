Табачный монополист "Тедис" пожаловался на дискредитацию компании

Табачный дистрибьютор "Тедис-Украина", которого подозревают в уклонении от налогов и финансировании боевиков, вновь опроверг все обвинения. Об этом "Сегодня" сообщили в самой компании.

"Компания TEDIS Ukraine опровергает все выдвинутые в свой адрес обвинения, которые активно раздаются в СМИ в последнее время, в том числе и относительно взаимоотношений с должностными лицами государственных органов Украины, в частности с Антимонопольным комитетом Украины. Все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований", – заявили в "Тедисе".

Представители компании уверяют, что TEDIS Ukraine является прозрачным бизнесом, который открыт к взаимодействию со всеми государственными учреждениями.

"По нашему мнению, целью распространения подобной ложной информации является манипуляциями с целью дискредитации законной деятельности компании", – считают в "Тедис-Украина".

Напомним, вчера СМИ сообщили, что руководство АМКУ заподозрили в получении взяток от "Тедиса".

Как сообщалось, в конце марта силовики разоблачили схему особо крупной неуплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен из Украины через компанию "Тедис". В том числе компанию обвиняют в финансировании терроризма. Однако TEDIS Ukraine отрицает все обвинения Генеральной прокуратуры, компания уже попросила защиты у президента Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова.

Кроме того, правоохранители провели обыски в Антимонопольном комитете Украины, связанные с делом табачного дистрибьютора.

Также стало известно об аресте корпоративных прав и банковского счета компании "Тедис-Украина"в ПриватБанке.

"Тедис-Украина" (ранее "Мегаполис") – дистрибьютор табачных изделий в Украине. Компания входит в ТОП-20 крупнейших в Украине и полностью контролирует рынок дистрибуции табачных изделий. В течение многих лет компания сотрудничала с международными производителями табачной продукции: JapanTobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group, British American Tobacco, а также с поставщиками зажигалок FireTime и Ringo Ltd. В 2014 и 2015 годах 100% произведенных в Украине сигарет были реализованы "Тедису".

В декабре 2016 года АМКУ оштрафовал "Тедис" на 431 млн гривен за злоупотребление монопольным положением – претензии были к установлению цен. Кроме того, по данным АМКУ, "Тедис" частично отказывался продавать товар при отсутствии альтернативных продавцов.