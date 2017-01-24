Телеканалу "112" отказали в продлении лицензии

Телеканалу "112 Украина" отказали в переоформлением лицензии на вещание из-за непрозрачной структуре собственности Об этом заявила заместитель председателя Нацсовета по телерадиовещанию Ульяна Фещук, в эфире "Еспресо.TV"

"112" обратился к нам за переоформлением лицензии. Пока мы отказали, потому что считаем непрозрачной эту структуру. ... Они сделали кольцевую такую структуру собственности, как змея, которая хватает себя за хвост. И они друг у друга владеют собой", – сказала Фещук.

Таким образом конечного владельца телеканала не обнаружено, подчеркнула она, добавив, что телеканал обжаловал решение Нацсовета.

Напомним, ранее Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал телеканалу "1+1" бланк лицензии на аналоговое вещание и ожидает от телеканала документов о его конечных бенефициарах.