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Телеканалу "112" отказали в продлении лицензии http://www.segodnya.ua/img/article/7912/87_main.1485262704.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/87_tn.1485262704.jpg Бизнес Профильный Нацсовет не может определить конечных бенефициаров канала

Телеканалу "112" отказали в продлении лицензии

Сегодня, 14:57

Профильный Нацсовет не может определить конечных бенефициаров канала

Канал &quot;112&quot; пока не получил продление лицензии. Фото: &quot;112 Украина&quot;
Канал "112" пока не получил продление лицензии. Фото: "112 Украина"

Телеканалу "112 Украина" отказали в переоформлением лицензии на вещание из-за непрозрачной структуре собственности Об этом заявила заместитель председателя Нацсовета по телерадиовещанию Ульяна Фещук, в эфире "Еспресо.TV"

"112" обратился к нам за переоформлением лицензии. Пока мы отказали, потому что считаем непрозрачной эту структуру. ... Они сделали кольцевую такую структуру собственности, как змея, которая хватает себя за хвост. И они друг у друга владеют собой", – сказала Фещук.

Таким образом конечного владельца телеканала не обнаружено, подчеркнула она, добавив, что телеканал обжаловал решение Нацсовета.

Напомним, ранее Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал телеканалу "1+1" бланк лицензии на аналоговое вещание и ожидает от телеканала документов о его конечных бенефициарах.
Украина, телеканал, лицензия, лицензии, вещание

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