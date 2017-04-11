Телевизоры Toshiba исчезнут из продажи

Японская корпорация Toshiba, которая вступила в процесс реструктуризации после банкротства своей американской дочки Westinghouse Electric, намерена продать подразделение по производству телевизоров. Об этом пишет Kyodo.

Как ожидается, окончательно этот вопрос будет решен до конца марта следующего года. По предварительным оценкам, сумма сделки составит несколько сотен миллионов долларов.

Среди возможных покупателей рассматривается несколько китайских компаний, а также турецкий производитель бытовой техники Vestel, который ранее уже занимался сборкой телевизоров Toshiba по лицензии для европейского рынка.

В 1960 году Toshiba выпустила первый в Японии цветной телевизор.

Однако сейчас этот бизнес приносит корпорации только убытки, чей размер превышает 10 млрд иен (90 млн долларов).

За период с апреля по сентябрь 2016 года ее выручка от продаж телевизоров также упала на 42% по сравнению с 2015 годом и составила 27,9 млрд иен (252,6 млн долларов).