У "1+1" нет долгов перед ПриватБанком – гендиректор

Ткаченко уверяет, что канал так и не получил лицензию

У телеканала "1+1" долгов перед ПриватБанком, а бенефициар канала не изменился – им остается бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом сообщил генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

"Для ботов: а) бенефициар – И. В. Коломойский – это всем известно. б) долгов перед Приватбанком у "плюсов"- нет, не плясали под чужую дудку и не будем", – написал Ткаченко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что лицензию телеканалу так и не выдали.

"30.12. Лицензии все нет. При этом почему нам нужно ждать до 6.01 никто не объяснил", – отметил Ткаченко.

Напомним, ранее представители телеканала "1+1" направили письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

В свою очередь в Нацсовете объяснили ситуацию с лицензией для "1+1". Лицензия была продлена еще 15 декабря, однако выдать соответствующий документ Нацсовет не имел права раньше окончания срока предыдущей лицензии.