Uber в Украине сменил начальника

О причинах ухода Вершебенюка в компании не распространяются

Генеральный менеджер украинского офиса Uber Аркадий Вершебенюк покинул компанию. Об этом AIN.

"Он принял решение продолжить профессиональную деятельность вне Uber. Мы благодарны Аркадию за его значимый вклад в развитие сервиса Uber в Украине и желаем ему успеха и дальнейших достижений", — сообщили в компании.

Новым генеральным менеджером в Украине и СНГ станет Алексей Стах, который ранее руководил беларусским офисом компании, а затем возглавил регион.

Вершебенюк возглавил украинское представительство Uber в 2015 году, успешно запустив сервис в Киеве 30 июня 2016 года.