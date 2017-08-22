Украина добилась от ЕС отмены пошлин на обувь

Сегодня, 11:00

Официально решение Евросоюза опубликуют осенью, считает торговый представитель Микольская 

Украина наращивает экспорт обуви в Европу
Украина наращивает экспорт обуви в Европу. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Украинские производители обуви получат преференции от Европейского Союза. Предварительно с 1 октября будут отменены пошлины на экспорт части украинской обуви (на обувь на резиновой и пластмассовой подошве пошлину отменят позднее — с 1 января 2019 года — Ред.) в страны ЕС. Об этом рассказала заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Наталия Микольская в интервью Liga.net.

"Ожидается, что соответствующее решение будет официально опубликовано в конце сентября 2017 года", — отметила Микольская и добавила, что льготы будут действовать в течение трех лет. Обувщики смогут нарастить экспорт в страны ЕС примерно на 20%, но первые результаты будут видны только через год, прогнозирует Микольская. 

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Как известно, экспорт обуви из Украины в страны ЕС растет. Если в 2015 г. производители поставили на европейский рынок товаров на 151 млн долл., то в 2016 г. — 164 млн долл. За пять месяцев 2017 года компании экспортировали обуви на 73,8 млн долл., а по итогам года объем поставок может превысить показатели прошлого года.

Напомним, также 4 июля Европарламент проголосовал за предоставление Украине дополнительных торговых преференций на беспошлинный экспорт некоторых видов продукции. Преференции вводятся на срок до трех лет. 17 июля Совет Европейского Союза утвердил эти временные торговые преференции для Украины.
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