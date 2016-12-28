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Украина обогнала Россию в рейтинге лучших стран для бизнеса http://www.segodnya.ua/img/article/7839/26_main.1482928376.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/26_tn.1482928376.jpg Бизнес Наша страна находится ниже 70-го места и соседствует с Индонезией

Украина обогнала Россию в рейтинге лучших стран для бизнеса

Сегодня, 14:31

Наша страна находится ниже 70-го места и соседствует с Индонезией

Forbes показал свежий рейтинг хороших для бизнеса стран. Фото: invest.zapros.kz
Forbes показал свежий рейтинг хороших для бизнеса стран. Фото: invest.zapros.kz

Украина заняла 74-е место (между Индонезией и Арменией) в рейтинге стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса в 2017 году, составленном Forbes. Всего в перечне издания указаны 139 стран мира.

Для сравнения, Польша в рейтинге занимает 31-е место, Венгрия – 41-е, Грузия – 43-е, Румыния – 45-е, Молдова – 77-е, а Россия – 79-е.

Авторы рейтинга отмечают, что оккупация Россией Крыма и продолжающиеся бои на востоке страны вредят экономическому росту Украины, пишет "Европейская правда".

"С потерей значительной части тяжелой промышленности на Донбассе экономика Украины сократилась на 6,8% в 2014 году и продолжила падение до 10,5% в 2015 году. Украина и Россия вступили в торговую войну, и товарооборот между странами резко сократился к концу 2015 года", – считают составители рейтинга.

Отмечается также, что с 1 января 2016 года начала действовать зона свободной торговли Украина – ЕС, и, как ожидается, это поможет Украине интегрировать свою экономику с Европой путем открытия рынков и гармонизации законодательства.

Лучшей страной для бизнеса в 2017 году, по мнению составителей, будет Швеция. Шведская экономика за прошлый год выросла на 4,2% (общий объем – 493 млрд долларов) и только Ирландия и Люксембург показали более значительный рост среди стран, попавших в ТОП-25 рейтинга.

"У скандинавской страны низкий уровень государственного долга по отношению к другим странам Европейского Союза, Швеция получает преимущества от политики свободной торговли. Профицит торгового баланса составил 5,2% ВВП в прошлом году. Швеция заняла первое место в семи из 11 категорий, по которым составлялся рейтинг", – отмечают авторы рейтинга.

В первую десятку рейтинга в целом вошли семь европейских стран, а также Гонконг, Новая Зеландия и Канада.
бизнес, экономика, россия, Украина, Швеция, рейтинг

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