Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Бизнес новости
Украина попала в ТОП стран с упущенными возможностями дня (инфографика) http://www.segodnya.ua/img/article/7871/12_main.1484122438.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/12_tn.1484122438.jpg Бизнес Аналитики указали, где живут самые настойчивые предприниматели

Украина попала в ТОП стран с упущенными возможностями дня (инфографика)

Сегодня, 10:12

Аналитики указали, где живут самые настойчивые предприниматели

В некоторых странах открыть бизнес легко, но желающих находится не много. Фото: Pixabay
В некоторых странах открыть бизнес легко, но желающих находится не много. Фото: Pixabay

Аналитики консалтинговой компании Expert Market сопоставили количество новых бизнесов за 2016 год в 130 странах с уровнем строгости бизнес-среды в каждой из них и составили ТОП-15 стран с наиболее настойчивыми предпринимателями, а также ТОП-15 стран упущенных возможностей.

Как пишет AIN, в рейтинге упущенных возможностей для стартаперов Украина вошла в первую шестерку.

По шкале от 1 до 130 Украина набрала 19 баллов по сложности бизнес-старта, то есть в Expert Market считают, что основать у нас бизнес сравнительно легко. Зато в известном рейтинге Doing Business за прошлый год, который замеряет условия для ведения бизнеса в стране, Украина – на 83 месте.

1483658177_phpdtyvl0-1
бизнес, Украина, предприниматели, Doing Business
Все новости по теме Инфографика.

Вы сейчас просматриваете новость "Украина попала в ТОП стран с упущенными возможностями дня (инфографика)". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

"Спящие" ФОПы в Украине закрываются. Фото из архива

В Раде предложили переходный период для ликвидации "спящих" ФЛП

Вчера, 10:41

Физлиц-предпринимателей с нового года обязали платить ЕСВ, даже если бизнес не приносит дохода

Финансы

Какие налоги придется заплатить украинцам. Фото: frenchparis.ru

Налоги по-новому: сколько украинцам придется отдать государству в 2017-м

7 Января, 07:09

В 2017 году всем предпринимателям придется платить ЕСВ, а владельцам "лишних" квадратов придется заплатить налог на недвижимость

Бизнес

ФЛП в Украине закрываются. Фото: ГудВин

Физлица-предприниматели в Украине массово закрывают бизнес

6 Января, 16:53

Держать "спящие" ФЛП стало невыгодно из-за налоговых изменений

Украина

Харьковчанин Дмитрий Запорожец и команда GitLab Фото: invest.kh.ua

Украинец вошел в рейтинг Forbes 30 лучших IT-предпринимателей года

4 Января, 17:10

Конкуренция была жесткой: на 600 мест претендовало около 15 000 номинантов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.