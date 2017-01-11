Украина попала в ТОП стран с упущенными возможностями дня (инфографика)

Аналитики консалтинговой компании Expert Market сопоставили количество новых бизнесов за 2016 год в 130 странах с уровнем строгости бизнес-среды в каждой из них и составили ТОП-15 стран с наиболее настойчивыми предпринимателями, а также ТОП-15 стран упущенных возможностей.

Как пишет AIN, в рейтинге упущенных возможностей для стартаперов Украина вошла в первую шестерку.

По шкале от 1 до 130 Украина набрала 19 баллов по сложности бизнес-старта, то есть в Expert Market считают, что основать у нас бизнес сравнительно легко. Зато в известном рейтинге Doing Business за прошлый год, который замеряет условия для ведения бизнеса в стране, Украина – на 83 месте.