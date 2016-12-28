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Украина вводит пошлины на импорт удобрений из России http://www.segodnya.ua/img/article/7837/79_main.1482887719.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/79_tn.1482887719.jpg Бизнес Россия является основным поставщиком удобрений в Украину, на поставки из страны приходится 80-90% от общего объема импорта

Украина вводит пошлины на импорт удобрений из России

Сегодня, 09:33

Россия является основным поставщиком удобрений в Украину, на поставки из страны приходится 80-90% от общего объема импорта

Украина вводит антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений. Фото: Подробности
Украина вводит антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений. Фото: Подробности

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) одобрила решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития (МЭРТ).

Ведомство пришло к выводу, что при импорте некоторых видов азотных удобрений из РФ, имеют место факты демпинга.

"Выводы расследования свидетельствуют о том, что импорт российских удобрений в Украину осуществляется по демпинговым ценам причиняет вред отечественным производителям химических удобрений, также несет угрозу продовольственной безопасности Украины", – отметили в министерстве.

При этом Россия является основным поставщиком удобрений в Украину, на поставки из страны приходится 80-90% от общего объема импорта.

С учетом того, что основными потребителями российских удобрений являются сельхозпроизводители, МЭРТ видит необходимость диверсификации поставок удобрений в Украину, в частности за счет расширения их географии на такие страны как Китай, страны Ближнего Востока, США и другие.

"В ближайшее время правительство направит на рассмотрение народных депутатов законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат амония, карбамид, КАС)", – сообщили в МЭРТ.

До одобрения Верховной радой такого законопроекта, введение в действие пошлин может быть временно отложено, уточнили в МЭРТ.

Ранее МКМТ продлила срок антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений из РФ до максимального срока в 18 месяцев.

В начале декабря стало известно, что Минэкономразвития предлагает установить пошлины в размере до 18,8-31,8%, в частности, для группы "ЕвроХим" – 18,78%, а для других производителей из РФ – 31,84%. При этом для ОАО "Куйбышевазот" предлагалось сделать исключение, установив нулевую пошлину.

Инициатором расследования в отношении импорта карбамида и смеси карбамида с аммиачной селитрой в водном или аммиачном растворе (КАС) из РФ выступила компания Ostchem из Group DF Дмитрия Фирташа, чьи заводы являются крупнейшими азотными предприятиями в стране.

Как известно, кризис в химической промышленности провоцирует кризис и в ряде других смежных отраслей, особенно в агропромышленной комплексе (удорожание стоимости минеральных удобрений). 
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