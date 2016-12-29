Украинцы к Новому году скупают импортный алкоголь

В 2016 году в Украине существенно повысились цены на алкогольные напитки. Тем не менее, люди активно скупают алкоголь к новогоднему столу. Только теперь все чаще отдают предпочтение импортному товару, пишет UBR.

Как сообщил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сейчас украинские компании за счет увеличения акцизов и минимальной розничной цены алкогольных напитков, теряют долю официального рынка алкоголя.

"По нашим подсчетам, примерно 85% рынка крепкого алкоголя, в первую очередь, водки, находится в тени", — сообщил эксперт.

При этом импорт не слишком прибавил в цене. По словам Дорошенко, в предновогодний период торговцы могут пожертвовать частью своей маржи, чтобы стимулировать продажи.

По оценкам главы ассоциации "Укрводка" Владимира Остапюка, теневой рынок водки в 2017 году может вырасти до 65% против 50% в 2016 году. По его словам, ассоциация разочарована решением Верховной Рады повысить акцизы на крепкий алкоголь на 20%, ведь изначально в парламенте обсуждался рост лишь на 12% (на уровень инфляции).

Напомним, что Рада подняла акцизы в 2017 г на пиво на 12% — до 2,78 грн/л, на ликероводочные изделия — на 20%, до 126,96 грн/л 100% спирта. Акцизная ставка на сухие вина сохраняется на уровне 0,01 грн/л, а на крепленые вина и вермуты повышается на 12% — до 8,02 грн/л, игристые вина — также на 12%, до 11,65 грн/л.

Кроме того, в декабре выросли минимальные цены на алкогольную продукцию. Так, легальная пол-литровая бутылка водки теперь стоит минимум 69,8 грн. А бутылка сухого виноградного вина 0,7 л — 33 грн, шампанского — 69,9 грн/бут. Коньяк вырос в цене на 24-27%, а виски, ром и джин — на 37-63%, вина подорожали на 22,2-55,6%.

За два года продажи водки сократились более чем на 40%.

Регулярное повышение цены привело к спаду потребления и производства отечественного продукта. По данным Госстата, производство водки за 10 месяцев 2016 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 11,4% (до 12,9 млн декалитров), а производство коньяка и бренди — на 10% (до 2 млн декалитров).

Как отмечают в компании Pro-Consulting, за период с 2013 по 2015 годы продажи водки в торговых сетях в натуральном выражении сократились более чем на 40%: с 17,65 млн дал до 10,4 млн дал.

Объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-октябре сократился на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,3 млн дал.

"В течение года маржа на импортный алкоголь составляет примерно 200-300%, поэтому компании могут дать скидку в 30% от конечной цены под новогодние праздники и существенно нарастить продажи. Потому что алкоголь украинцы все равно активно пьют", — отметил Алексей Дорошенко.

По словам главного сомелье, PR менеджера компании "Винфорт" Игоря Терехина, лидером продаж в компании является виски Jim Beam.

"Акционное снижение оптовой цены на 30% (с 395 грн до 265 грн за 0,7 л) в сети наших магазинов дало существенный прирост продаж. Если в течение года реализация какого-то вида продукции росла на 10-15%, то под новый год за счет акций мы увеличиваем продажи в десятки раз", — сказал он.

Покупатели готовы переплатить 100 грн и купить по акции импортный ром, виски или коньяк вместо отечественного продукта.

"При общей рентабельности торговли в 30-40%, алкоголь можно продавать с рентабельностью 200-400%. Поэтому они довольствуются 250% и могут предложить цену ниже, чем в среднем по рынку, значительно увеличивая продажи. Поэтому украинский алкоголь и дальше будет терять долю рынка, так как до 2024 года мы должны поднять свои акцизы до уровня европейских", — резюмировал эксперт.

Брют вместо полусладкого

В тени находится и часть отечественного виноделия, так как лицензии на торговлю для мелких виноделен были отменены относительно недавно.

Однако специалисты отмечают, что украинцы постепенно переходят с полусладкого вина на сухое, которое по определению более качественное. По словам Алексея Дорошенко, это не в последнюю очередь связано с тем, что украинские туристы и заробитчане, путешествуя по миру, приучаются к хорошему вину.

Все виноделы констатируют, что спрос на сухие тихие вина и брют (для игристого) растет. Поэтому они постоянно расширяют свою линейку сухих вин. И даже официальная статистика фиксирует, что из всех алкогольных напитков только вина сохраняют прежние объемы реализации на фоне общего падения.

В "Винфорт" отмечают, что потребители медленно, но уверенно наращивают объемы закупок. При этом рост цен на алкоголь (в том числе минимальных розничных цен) выровнял рынок. В частности, украинцы стали больше покупать качественного шампанского, так как различные более дешевые варианты напитка типа "Советское" приблизились к нему по цене.

Если раньше потребитель брал товар по 49,90 грн., то при индикативной цене 69,90 грн за бутылку он делает выбор в пользу более качественного, более премиального напитка. Импортное игристое вино стоимостью в 200-250 грн за бутылку тоже хорошо продается. Но вино, которое официально можно называть шампанским, могут позволить себе только очень состоятельные люди, так как его цена на порядок выше, чем у отечественного продукта.

"Под Новый год реализуется примерно 80-90% всего шампанского в Украине. Второй активный период продаж — летний сезон. Но летом объемы продаж несоизмеримо малы по сравнению с зимними праздниками", — говорит Игорь Терехин.

По его словам, в последние годы существенно изменились предпочтения потребителей шампанского. Еще 5-6 лет назад до 90% продаж приходилось на полусладкое и сладкое шампанское, а доля брюта не превышала 5%. Теперь она достигла 15%, а продажи полусладкого напитка сократились до 45-50%.

По тихим винам также растет продажа импортного товара, который стал конкурентоспособен по цене с отечественным продуктом. Эти же тенденции эксперты прогнозируют и на следующий год.