Украинцы останутся без привычного коньяка и шампанского (видео)

Запретить такие названия для бренди и игристого вина вынуждает свободная торговля с ЕС

То, что в украинских магазинах продается как коньяк и шампанское, на самом деле таковым никогда и не было. По европейским правилам, называться так могут только напитки, произведенные во французском городе Коньяк и провинции Шампань. Подписав соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, Украина вынуждена отказаться от этих наименований.

"Изменения связаны с тем, что Украине придется все-таки отказаться от того, чтоб использовать название "шампанское" либо "коньяк". Есть строгие обязательства, и мы обязаны будем их выполнять", – поясняет независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.

Во время переговоров с ЕС производители алкогольных напитков пытались отстоять право именовать свою продукцию по старинке хотя бы на внутреннем рынке, но безрезультатно. Теперь надеются, что смена названия не повлияет на спрос.

"Неужели кто-то считает, что человек, придя в магазин и увидев, что на бутылках, которые он уже знает всю свою жизнь, называется не шампанским, а игристым отреагирует и пойдет к полке с французским вином? Конечно же, нет". – говорит генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Действительно готовы ценители шампанского и коньяка переходить на игристое вино и бренди?

"Бренди, ну не знаю, чего мы привыкли коньяк, а бренди, не могу сказать про него", – рассуждает жительница Киева Татьяна Баланская.

"От перестановки слагаемых сумма не меняется. Главное, чтобы был крепкий, вкусный и хороший", – говорит житель Киева Виктор Залевадный.

"Во всем мире, то, что мы называем коньяком – бренди. Поэтому что коньяк один единственный есть – тот, который выпускается во Франции", – поясняет покупатель Игорь.

"Буду покупать несмотря на название. Для меня главное качество продуктов", – соглашается Лариса Замешайлова.

Впрочем, чтобы привыкнуть к смене названия, еще есть время. Полностью перейти на "бренди" и "игристое" украинские производители должны в 2025 году.