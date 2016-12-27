Украинцы судятся с работодателями из-за "серых" зарплат

Единого мнения в Высшем суде нет: вердикты разнятся зависимо от регионов или вообще от случая к случаю

За год украинские суды рассматривают около пары сотен дел, касающихся споров по "серым" или "черным" зарплатам – в конвертах. Как показывает судебная практика, доказать свое право на получение средств людям удается не всегда, пишет UBR.

Львиная доля из таких дел – иски граждан к своим работодателям, утверждает управляющий партнер адвокатского объединения "Suprema Lex", адвокат Виктор Мороз. "Практика разнообразная, решения противоречивы. Единого мнения в Высшем суде нет: судебные вердикты разнятся зависимо от регионов. По схожим искам выносятся противоположные решения", – констатировал Мороз.

Многое зависит от мнения судьи, от его интерпретации конкретных обстоятельств дела, от отношений судьи с априори более сильной стороной – работодателем.

При отсутствии оформления трудового договора суд вообще не признает, что между сторонами были трудовые правоотношения. Финал – отказ в удовлетворении иска. Когда же есть расписки, платежные ведомости – обращение в суд оправдано: вероятность признания заключения гражданско-правового договора между сторонами достаточно высока.

"Сотруднику необходимо собрать доказательства того, какую именно сумму он получал. При наличии таких доказательств можно обращаться в суд", – посоветовала юрист ЮФ "Кушнир, Якимяк и партнеры" Юлия Василенко.

Один из вариантов отстаивания прав – обращение к органам национальной полиции с заявлением об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 172 УК Украины. Доказательством будут показания свидетелей, которые подтвердят факт работы на конкретного работодателя, другие письменные доказательства (расписки о задолженности; подтверждающие ознакомление с техникой безопасности, правилами внутреннего распорядка документы; доверенности на получение товарно-материальных ценностей), а также документы из налоговой, органов социального страхования, констатирует партнер ЮФ "КПД Консалтинг" Кирилл Казак.

"При уголовном производстве можно требовать возмещения убытков. Или возможно отдельно обращаться с иском в порядке гражданского судопроизводства, поскольку будет доказан факт наличия именно трудовых правоотношений", – советует Казак.

Также можно пытаться защититься, обратившись в органы фискальной службы, описав нарушение работодателем налоговой дисциплины и нарушение трудовых прав работников. Не стоит игнорировать возможности других органов, например, центров занятости, советует юрист.

В то же время судебных исков со стороны налоговиков к работодателям по фактам неофициального трудоустройства и зарплат в конвертах ("серых" или "черных") пока мало, подчеркивает адвокат Виктор Мороз. По его словам, налоговики стараются решать такие вопросы через административные предписания и налоговые уведомления-решения. Эта ситуация со временем будет меняться.

Но постоянная риторика власти о необходимости выведения зарплат из тени, решение о повышении "минималки" до 3200 грн ради увеличения социальных и налоговых отчислений, появление информации о том, что Кабмин готовит постановление о создании мобильных групп при местных органах власти для проверки наличия официального трудоустройства работников – все это говорит о настрое на ужесточение требований.

"Могут быть созданы мобильные группы при местных органах власти, которые собираются осуществлять подобные проверки. Как говорили предприниматели, какие-то проверки были. Их могут проводить представители налоговой и Минсоцполитики. Должно готовиться или уже готовится постановление Правительства под это", – рассказала вице-президент УСПП по вопросам налоговой политики Юлия Дроговоз.

Кроме того, активизировались разговоры о том, что будет предусмотрена наказание для сотрудников, получающих неофициальную ("серую" либо "черную") зарплату. Пока ответственность за неофициальные зарплаты несут только работодатели: являясь налоговым агентом, они обязаны удерживать все платежи по заработным платам.

"Из сумм, выдаваемых работнику на руки, налоги должны быть уже удержаны. Сотрудник, получая эти средства от уполномоченного в организации лица, никаких законов не нарушает. Неудобство для работника состоит в том, что он не может самостоятельно проверить, заплатил ли работодатель налоги, прочие отчисления", – подчеркнула юрист Юлия Василенко.

"Серая" зарплата – это полулегальный заработок: человек трудоустроен официально; одну часть дохода получает по-белому со всеми законными взносами, а вторую – без уплаты социально-налоговых отчислений (конверт).

"Черная" зарплата не предполагает ни официального оформления работника, ни социальных/налоговых отчислений. 100% оплаты – в конверте.

Работники, получающие "серую" зарплату, лишаются части социальных, финансовых гарантий во время работы, а также – при выходе на пенсию. Работая по "серым" схемам, человеку грозит: