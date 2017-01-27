Украинских кондитеров оштрафовали за отсутствие шоколада

Сегодня, 11:22

Компания из Полтавы признала свою вину

В &quot;шоколадном&quot; драже не нашли какао. Фото: podarochkin.com
В "шоколадном" драже не нашли какао. Фото: podarochkin.com

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 34 тыс. грн ПАО "Полтавакондитер" за ложные сведения в составе конфет. сообщает "Hromadske. Полтава".

"Драже Миндаль в шоколаде от Доминик" и "Драже Фундук в шоколаде от Доминик" не содержат в своем составе какао-масло. По информации государственного предприятия "Полтавастандартметрология" пищевой продукт, который не содержит в своем составе какао-масла, не может называться "шоколад", – отметили в АМКУ.

Действия ОАО "Полтавакондитер" признали нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Компания признала нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.
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