Украинских кондитеров оштрафовали за отсутствие шоколада

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 34 тыс. грн ПАО "Полтавакондитер" за ложные сведения в составе конфет. сообщает "Hromadske. Полтава".

"Драже Миндаль в шоколаде от Доминик" и "Драже Фундук в шоколаде от Доминик" не содержат в своем составе какао-масло. По информации государственного предприятия "Полтавастандартметрология" пищевой продукт, который не содержит в своем составе какао-масла, не может называться "шоколад", – отметили в АМКУ.

Действия ОАО "Полтавакондитер" признали нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Компания признала нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.