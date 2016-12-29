В ГСЧС хотят повысить в 100 раз штраф за нарушение пожарной безопасности

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) хотят параллельно с уменьшением государственного контроля и надзора за бизнесом увеличить в 100 раз штраф за нарушение пожарной безопасности, который сейчас составляет 170 грн. Об этом заявил заместитель начальника управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Евгений Линчевский.

"Надо понимать, что уменьшая влияние государства на субъекты хозяйствования, мы должны повысить их ответственность за нарушения. Нами уже разработан законопроект, он проходит согласование на уровне центральных органов исполнительной власти, о повышении штрафа, по крайней мере, в 100 раз за нарушение требований пожарной безопасности. Чтобы штраф у нас был не 170 грн, а 17 тыс. грн. По аналогии с теми штрафными санкциями, которые сейчас введены за нарушение правил дорожного движения, это адекватная цифра, которая также будет побуждать к действиям", – рассказал Линчевский.

Он отметил, что в рамках реформы в ГСЧС хотят внедрить ориентированный на риски подход к управлению пожарной и техногенной безопасностью на предприятиях.

Линчевский пояснил, что сейчас даже если на идентичных предприятиях предпринимаются разные меры пожарной безопасности, то они все равно будут относиться к одной степени риска.

"В связи с этим мы разрабатываем методику оценки противопожарного состояния, которая нам будет давать численный показатель. В зависимости то того, какие меры на предприятии предпринимаются, субъект хозяйствования может сам делать что-то для снижения риска возникновения пожара, и таким образом переводить свой объект из высокой степени риска в среднюю, со средней – в незначительную в зависимости от предпринимаемых мер. Такой подход также используется во многих странах", – сказал Линчевский.