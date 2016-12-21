В минутном ролике Кабмин презентовал пять фактов о национализации "Привата" (видео)

Как известно, Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале банка. Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивался в пределах 116,8-148 млрд грн.

Правительство поручило Минфину осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции допэмиссии ПриватБанка.

По данным Минфина, первый транш ОВГЗ в размере 43 млрд грн будет выпущен на текущей неделе.

Нацбанк 21 декабря зарегистрировал новый устав ПриватБанка.