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В Раде предложили переходный период для ликвидации "спящих" ФЛП http://www.segodnya.ua/img/article/7867/38_main.1484037750.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/38_tn.1484037750.jpg Бизнес Физлиц-предпринимателей с нового года обязали платить ЕСВ, даже если бизнес не приносит дохода

В Раде предложили переходный период для ликвидации "спящих" ФЛП

Сегодня, 10:41

Физлиц-предпринимателей с нового года обязали платить ЕСВ, даже если бизнес не приносит дохода

&quot;Спящие&quot; ФОПы в Украине закрываются. Фото из архива
"Спящие" ФОПы в Украине закрываются. Фото из архива

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5633 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Документ предлагает установить переходный период для физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПов), которые теперь должны платить обязательный соцвзнос, даже если не получают дохода.

Переходный период предлагается ввести на три месяца для того, чтобы украинцы успели ликвидировать свои "спящие" ФОПы и при этом не платили налог во время процесса ликвидации.

"Если такое лицо за это время не получало доходы, оно освобождается от уплаты единого социального взноса в размере 704 грн, как это было предусмотрено законодательством до 1 января 2017 года", – предлагают авторы документа.

Напомним, 27 декабря президент утвердил изменения в работе физических лиц-предпринимателей. Согласно новым правилам, с 1 января ФЛП второй и третьей группы вынуждены платить единый социальный взнос (ЕСВ), даже если не имеют дохода. При этом ЕСВ с 1 января 2017 года вырос до 704 грн в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине до 3200 грн. 

Поэтому "спящие" ФЛП стали невыгодны, и украинцы начали их массово ликвидировать.
бизнес, доходы, налог, соцвзнос, ЕСВ, фоп, флп

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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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