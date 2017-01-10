В Раде предложили переходный период для ликвидации "спящих" ФЛП

Физлиц-предпринимателей с нового года обязали платить ЕСВ, даже если бизнес не приносит дохода

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5633 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Документ предлагает установить переходный период для физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПов), которые теперь должны платить обязательный соцвзнос, даже если не получают дохода.

Переходный период предлагается ввести на три месяца для того, чтобы украинцы успели ликвидировать свои "спящие" ФОПы и при этом не платили налог во время процесса ликвидации.

"Если такое лицо за это время не получало доходы, оно освобождается от уплаты единого социального взноса в размере 704 грн, как это было предусмотрено законодательством до 1 января 2017 года", – предлагают авторы документа.

Напомним, 27 декабря президент утвердил изменения в работе физических лиц-предпринимателей. Согласно новым правилам, с 1 января ФЛП второй и третьей группы вынуждены платить единый социальный взнос (ЕСВ), даже если не имеют дохода. При этом ЕСВ с 1 января 2017 года вырос до 704 грн в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине до 3200 грн.

Поэтому "спящие" ФЛП стали невыгодны, и украинцы начали их массово ликвидировать.