В России арестовали топ-менеджера "Лаборатории Касперского" – СМИ

Топ-менеджер российской "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, оказался под арестом. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к ФСБ России.

По данным издания, арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и "ведется в отношении частного лица".

Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, утверждает источник издания. По неофициальной информации, свой пост может покинуть руководитель ЦИБ Андрей Герасимов. Расследование УСБ ведется по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), рассказали топ-менеджеры и совладельцы трех IT-компаний и подтвердил собеседник, близкий к ФСБ, бывший федеральный чиновник, а также руководитель одного из отраслевых объединений в сфере связи. В рамках расследования проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

В "Лаборатории Касперского" утверждают, что дело не имеет отношения к работе компании, но эксперты отмечают, что оно может повлиять на отношения интернет-бизнеса России с ФСБ. Два собеседника издания, знакомые с Сергеем Михайловым, утверждают, что это один из ключевых сотрудников ЦИБ, который "по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране".

"Этот человек, на мой взгляд, во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции", — подтверждает давний знакомый Михайлова, основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский. Влияние событий в ЦИБ на отрасль, считает он, можно будет оценивать лишь после появления официальных данных от ФСБ.