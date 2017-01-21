В России хотят перезапустить Липецкую фабрику Roshen
В случае продажи новые инвесторы запустят производство " в течение двух минут", уверены в РФ
Закрытая решением украинской группы Roshen кондитерская фабрика в Липецкой области РФ может быть перезапущена новыми инвесторами в случае продажи актива. Об этом заявил губернатор российского региона Олег Королев, передает RNS.
"Конечно (возможен перезапуск – ред.). Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти – до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут", – подчеркнул российский губернатор.
По его словам, потенциальные инвесторы заинтересованы в активе, но структуры, связанные с президентом Украины Петром Порошенко, пока не приняли окончательного решения о продаже фабрики.
"Интересантов хватает, и очень приятно это осознавать. И наши российские, и нероссийские. Интерес есть. Так что как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально. Переживем", – сказал он.
Королев отказался назвать потенциальных покупателей фабрики, сославшись на соглашения о неразглашении информации.
Ранее в пятницу стало известно, что украинская корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики.
Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.
Около 700 человек персонала фабрики уже проинформированы об остановке деятельности фабрики и сокращениях.
Ранее в Roshen заявили, что Путин не дает им продать Липецкую фабрику.
В январе 2016 года Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в независимый "слепой" траст под управлением иностранного банка.
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