Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Бизнес новости
В России хотят перезапустить Липецкую фабрику Roshen http://www.segodnya.ua/img/article/7904/72_main.1485005891.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/72_tn.1485005891.jpg Бизнес В случае продажи новые инвесторы запустят производство " в течение двух минут", уверены в РФ

В России хотят перезапустить Липецкую фабрику Roshen

Сегодня, 15:37

В случае продажи новые инвесторы запустят производство " в течение двух минут", уверены в РФ

В России хотят перезапустить Липецкую фабрику Roshen. Фото: из открытых источников
В России хотят перезапустить Липецкую фабрику Roshen. Фото: из открытых источников

Закрытая решением украинской группы Roshen кондитерская фабрика в Липецкой области РФ может быть перезапущена новыми инвесторами в случае продажи актива. Об этом заявил губернатор российского региона Олег Королев, передает RNS.

"Конечно (возможен перезапуск – ред.). Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти – до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут", – подчеркнул российский губернатор.

По его словам, потенциальные инвесторы заинтересованы в активе, но структуры, связанные с президентом Украины Петром Порошенко, пока не приняли окончательного решения о продаже фабрики.

"Интересантов хватает, и очень приятно это осознавать. И наши российские, и нероссийские. Интерес есть. Так что как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально. Переживем", – сказал он.

Королев отказался назвать потенциальных покупателей фабрики, сославшись на соглашения о неразглашении информации.

Ранее в пятницу стало известно, что украинская корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

Около 700 человек персонала фабрики уже проинформированы об остановке деятельности фабрики и сокращениях.

Ранее в Roshen заявили, что Путин не дает им продать Липецкую фабрику.

В январе 2016 года Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в независимый "слепой" траст под управлением иностранного банка.
россия, Украина, фабрика, рошен, ROSHEN , перезапуск

Вы сейчас просматриваете новость "В России хотят перезапустить Липецкую фабрику Roshen". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Итоги недели: закрытие фабрики "Рошен" в Липецке и рекордный урожай зерновых

Сегодня, 08:41

С 1 января выросли должностные оклады госслужащих, а в банках увеличился объем депозитов

Политика

Фабрика в Липецке закрывается. Фото: ТАСС

Фесенко назвал возможные причины закрытия "Рошен" в Липецке

Вчера, 18:39

Позиция гражданского общества сыграла в этом далеко не последнюю роль в принятии данного решения, считает политолог

Бизнес

"Рошен" закрываеи свою фабрику в российском Липецке. Фото: ТАСС

В России все напряглись: реакция общества на закрытие фабрики "Рошен" в Липецке

Вчера, 16:00

Остановке производственных мощностей в РФ обрадовались многие

Бизнес

"Рошен" в Липецке прекращает работу. Фото: ТАСС

Кремль отреагировал на скандальное закрытие "Рошен" в России

Вчера, 14:54

Пресс-секретарь Путина уверен, что фабрика могла продолжать работу

Бизнес

Фабрика "Рошен" в Липецке. Фото: ТАСС

"Рошен" официально подтвердил: фабрика в России закрывается

Вчера, 11:38

Около 700 работников предприятия в Липецке уже предупреждены о грядущих увольнениях

Бизнес

Липецкая фабрика "Рошен". Фото: ТАСС

"Рошен" закрывает фабрику в России - СМИ

Вчера, 10:43

Фабрика может остановиться после того, как выработает закупленное сырье

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.