В России все напряглись: реакция общества на закрытие фабрики "Рошен" в Липецке
Остановке производственных мощностей в РФ обрадовались многие
Сегодня корпорация Roshen объявила о закрытии своей кондитерской фабрики в Липецке (Россия). Как пояснили в пресс-службе предприятия, такое решение было принято по экономическим и политическим причинам.
Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.
В социальных сетях позитивно встретили новость о закрытии Липецкой фабрики "Рошен":
Липецкая фабрика R.I.P.— Серый Кардинал (@slevo4kin) 20 января 2017 г.
Roshen закрывает Липецкую фабрику.https://t.co/gDN3UJdxDh pic.twitter.com/4r4Z70nXbx— Petr & Mazepa (@PetrMazepa) 20 января 2017 г.
Все,— ȠpuŦyƛA-С (@PrytSLU) 20 января 2017 г.
в тві можна не заходити
півдня буде Ліпецька фабрика
а далі Трамп
і ще невідомо, чи Трамп переб'є Рошен.
Бай,
до вечора.
Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом (СК) РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко обещал продать корпорацию "Рошен" сразу после вступления в должность главы государства, однако этого не произошло. На данным момоент Roshen передан президентом в "слепой траст". То, что компания не была продана, Порошенко объяснил отсутствием покупателей.
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