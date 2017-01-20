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В России все напряглись: реакция общества на закрытие фабрики "Рошен" в Липецке http://www.segodnya.ua/img/article/7902/16_main.1484920905.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/16_tn.1484920905.jpg Бизнес Остановке производственных мощностей в РФ обрадовались многие

В России все напряглись: реакция общества на закрытие фабрики "Рошен" в Липецке

Сегодня, 16:00

Остановке производственных мощностей в РФ обрадовались многие

&quot;Рошен&quot; закрываеи свою фабрику в российском Липецке. Фото: ТАСС
"Рошен" закрываеи свою фабрику в российском Липецке. Фото: ТАСС

Сегодня корпорация Roshen объявила о закрытии своей кондитерской фабрики в Липецке (Россия). Как пояснили в пресс-службе предприятия, такое решение было принято по экономическим и политическим причинам.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

В социальных сетях позитивно встретили новость о закрытии Липецкой фабрики "Рошен":

Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом (СК) РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко обещал продать корпорацию "Рошен" сразу после вступления в должность главы государства, однако этого не произошло. На данным момоент Roshen передан президентом в "слепой траст". То, что компания не была продана, Порошенко объяснил отсутствием покупателей.
Украина, реакция, общество, фабрика, соцсети, рошен, ROSHEN , Липецк

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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