В России все напряглись: реакция общества на закрытие фабрики "Рошен" в Липецке

Сегодня корпорация Roshen объявила о закрытии своей кондитерской фабрики в Липецке (Россия). Как пояснили в пресс-службе предприятия, такое решение было принято по экономическим и политическим причинам.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

В социальных сетях позитивно встретили новость о закрытии Липецкой фабрики "Рошен":

Липецкая фабрика R.I.P. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 20 января 2017 г.

Все,

в тві можна не заходити

півдня буде Ліпецька фабрика

а далі Трамп

і ще невідомо, чи Трамп переб'є Рошен.

Бай,

до вечора. — ȠpuŦyƛA-С (@PrytSLU) 20 января 2017 г.

Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом (СК) РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко обещал продать корпорацию "Рошен" сразу после вступления в должность главы государства, однако этого не произошло. На данным момоент Roshen передан президентом в "слепой траст". То, что компания не была продана, Порошенко объяснил отсутствием покупателей.