В Украине грядет концессия морских портов

Сегодня, 12:15

Приватизация не подходит для такого типа государственного имущества, считает Нефедов

Морские порты хотят сдать в концессию
Морские порты хотят сдать в концессию. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Министерство инфраструктуры Украины готовит первые пилотные проекты передачи морских портов в концессию. Об этом заявил замминистра экономразвития Украины Максим Нефедов.

"На сегодняшний день концессия – это план "А" минимум для трех портов", – сообщил Нефедов. По его словам, это касается стивидорной компании "Ольвия", Херсонского торгового порта и морского торгового порта "Черноморск".

По словам чиновника, Минэкономразвития поддерживает проекты по концессии и принимает активное участие в из разработке.

"Подавляющее большинство объектов можно просто приватизировать. Есть определенные объекты, по которым более интересным путем была бы концессия или какие-то другие формы государственно- приватного партнерства" – сказал Нефедов.

Он подчеркнул, что порты – это как раз те объекты, по котором легче было бы сначала оформить концессию. "Потому что, понятно, что сейчас любые инвесторы, которые будут заходить в эти объекты, несут риски, которые, возможно, не всегда можно для себя просчитать и оценить. И, конечно, ему бы легче было работать с государством как с партнером", – сказал чиновник.

Напомним, ранее Фонд госимущества включил в приватизационный список 13 портов Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Но из закона "О списке объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" морские торговые порты так и не исключили. 
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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