В Украине массово закрываются ФОПы

Физлица за несколько недель ликвидировали почти 160 тысяч предприятий

В течение трех недель с момента подписания президентом Украины закона, обязывающего физических лиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПы) платить единый соцвзнос (ЕСВ), были закрыты более 158 тысяч таких предприятий. Об свидетельсвтуют данные мониторинга OpenDataBot.

"С 1 января ФЛП должны платить единый социальный взнос – 704 грн в месяц, даже если не имеют прибыли. С момента подписания закона прекратило свою работу более 158 000 частных предпринимателей", – сообщают аналитики.

Напомним, с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности, второй и третьей групп, должны платить ЕСВ в размере 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли. При этом первая группа "упрощенцев" имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц.

Это нововведение уже привело к тому, что украинские частные предприниматели за последние дни 2016 года стали массово закрывать свой бизнес, который временно простаивает. Сами предприниматели подозревают, что предновогодняя инициатива и была сделана с целью застать их врасплох и заставить тех, кто замешкался, уплатить ЕСВ за первый квартал 2017 года, поскольку налог уплачивается поквартально.

В Верховной Раде тем временем уже предложили ввести переходный период для ликвидации "спящих" ФЛП.