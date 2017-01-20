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В Украине массово закрываются ФОПы http://www.segodnya.ua/img/article/7901/79_main.1483714446.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/79_tn.1483714446.jpg Бизнес Физлица за несколько недель ликвидировали почти 160 тысяч предприятий

В Украине массово закрываются ФОПы

Сегодня, 14:48

Физлица за несколько недель ликвидировали почти 160 тысяч предприятий

ФЛП в Украине закрываются. Фото: ГудВин
ФЛП в Украине закрываются. Фото: ГудВин

В течение трех недель с момента подписания президентом Украины закона, обязывающего физических лиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПы) платить единый соцвзнос (ЕСВ), были закрыты более 158 тысяч таких предприятий. Об свидетельсвтуют данные мониторинга OpenDataBot.

"С 1 января ФЛП должны платить единый социальный взнос – 704 грн в месяц, даже если не имеют прибыли. С момента подписания закона прекратило свою работу более 158 000 частных предпринимателей", – сообщают аналитики.

Напомним, с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности, второй и третьей групп, должны платить ЕСВ в размере 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли. При этом первая группа "упрощенцев" имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц.

Это нововведение уже привело к тому, что украинские частные предприниматели за последние дни 2016 года стали массово закрывать свой бизнес, который временно простаивает. Сами предприниматели подозревают, что предновогодняя инициатива и была сделана с целью застать их врасплох и заставить тех, кто замешкался, уплатить ЕСВ за первый квартал 2017 года, поскольку налог уплачивается поквартально.

В Верховной Раде тем временем уже предложили ввести переходный период для ликвидации "спящих" ФЛП.
предприниматели, соцвзнос, ЕСВ, фоп, флп

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Источник:

УНИАН

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