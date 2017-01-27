В Украине обанкротился еще один банк

Сегодня, 09:54

Финучреждение не выполнило требование НБУ по докапитализации

Фортуна-банк обанкротился. Фото: Iamir.info
Фортуна-банк обанкротился. Фото: Iamir.info

Национальный банк Украины (НБУ) 26 января отнес АО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. 

"По результатам диагностического обследования банка, проведенного в первой половине 2016 года, в июле был утвержден необходимый объем докапитализации. ... В течение 2016 года руководство и владелец существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. ... Однако, меры по докапитализации были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года", – пояснили в НБУ.

Национальный банк отмечает, что 91% (2 167 человека) всех вкладчиков АО "Фортуна-банк" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

"Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 96 млн грн", – отмечают в НБУ.

Напомним, 2016 год стал для банковской системы Украины серьезным испытанием. Перечень действующих банков сократился еще на пару десятков, и "здоровых" финучреждений в стране теперь меньше сотни.

Также, как сообщали СМИ, за два года физические лица вывели из банковской системы Украины 11 млрд долларов.
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Источник:

"Сегодня"

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