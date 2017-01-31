В Украине закрылись 112 тысяч "спящих" предпринимателей – Гройсман

Сегодня, 11:01

Все ФЛП должны платить налоги ради собственной пенсии, уверен премьер

Владимир Гройсман. Фото: КМУ
Владимир Гройсман. Фото: КМУ

В Украине в январе закрылись порядка 129 тыс. частных предпринимателей, но из них 112 тыс. вообще не вели никакой деятельности и не платили налогов и взносов в Пенсионный фонд. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Закрыты за этот период, за январь, 129 тыс. предпринимателей, их документов. Из них 112 тысяч вообще не вели никакой деятельности. Кто-то когда-то зарегистрировался и ничего потом не делал. Но что говорит нам законодательство? А законодательство предполагает, что если ты предприниматель, то заплати хотя бы взносы в Пенсионный фонд. Ведь когда закончишь свою деятельность – придешь за пенсией. И почему ты должен забрать рабочую пенсию у того, кто платил взносы?", – сказал Гройсман в эфире ICTV.

При этом Гройсман напомнил, что в целом в Украине работают более 2 млн предприятий и предпринимателей.

"Предприятия закрываются и открываются. И вот цифры: за последнее время закрылись 16,8 тыс. предприятий, а открылись более 23 тыс. Никаких негативных тенденций нет, но нам все время пытаются донести информацию о том, что все пропало", – сказал Гройсман.

апомним, с 1 января отдельные категории физлиц-предпринимателей (ФЛП), в частности, второй и третьей групп, должны платить ЕСВ в размере 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли. При этом первая группа "упрощенцев" имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц.

Это нововведение уже привело к тому, что украинские частные предприниматели стали массово закрывать свой бизнес, который временно простаивает. 

В Верховной Раде тем временем уже предложили ввести переходный период для ликвидации "спящих" ФЛП. Однако в Кабмине заявляют, что о неприбыльных ФЛП без налогов нужно забыть, "как о страшном сне".
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Источник:

УНИАН

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