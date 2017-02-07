В Украине закрылись 87 банков – НБУ

Почти половина из обанкротившихся банков перестали работать не из-за кризиса или финансовых проблем

В ходе очищения банковской системы Украины с рынка были выведены больше 80 финучреждений. Об этом заявила замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"87 банков были выведены с рынка. Из них 14 банков – исключительно по причинам финансового мониторинга или мошенничества, 7 банков были размещены и работали с зоне боевых действий и в Крыму, 5 банков ушли с рынка по решению владельцев, 6 банков ушли с рынка по причине непрозрачной структуры собственности. То есть 32 банка ушли по причинам, не связанным с кризисными явлениями и финансово-экономическими проблемами. Часть из них создавалась и не имели модель, остальные вели противозаконную деятельность. Только 55 банков ушли по причинам неплатежеспособности и потери ликвидности", – пояснила Рожкова.

Замглавы Нацбанка добавила, что курс на очищение банковской системы сменится курсом на восстановление банковской системы.

Как уточнил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, до конца первого квартала 2017 года НБУ обнародует точные данные об оценке активов украинских банков.

Ранее сообщалось, что за 2016 год банковская система Украины получила убытков на 159 млрд грн, что является историческим рекордом.