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В Украине закрывается телеканал UBR http://www.segodnya.ua/img/article/7841/53_main.1482994155.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/53_tn.1482994155.jpg Бизнес Лицензию на вещание продавать не планируют – документы сдадут в Нацкомиссию

В Украине закрывается телеканал UBR

Сегодня, 08:48

Лицензию на вещание продавать не планируют – документы сдадут в Нацкомиссию

Телеканал UBR прекратит вещание
Телеканал UBR прекратит вещание

В Украине прекращает работу телеканал UBR. Об этом сообщил выпускающий редактор Сергей Шинкарь.

По его словам, из эфира UBR исчезнет 1 января 2017 года. Лицензия телеканала будет сдана профильной Нацкомиссии, продажа не планируется.


Как отмечает "Телекритика", эту информацию подтверждают и другие сотрудники телеканала.

Канал UBR ("Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украина", который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

В конце прошлого года холдинг закрыл еженедельный журнал "Вести. Репортер". А осенью этого года "Радио Вести" сообщало, что ищет покупателя на принадлежащие станции частоты "Перец ФМ".
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