В Украине закрывается телеканал UBR

Лицензию на вещание продавать не планируют – документы сдадут в Нацкомиссию

В Украине прекращает работу телеканал UBR. Об этом сообщил выпускающий редактор Сергей Шинкарь.

По его словам, из эфира UBR исчезнет 1 января 2017 года. Лицензия телеканала будет сдана профильной Нацкомиссии, продажа не планируется.





Как отмечает "Телекритика", эту информацию подтверждают и другие сотрудники телеканала.

Канал UBR ("Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украина", который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

В конце прошлого года холдинг закрыл еженедельный журнал "Вести. Репортер". А осенью этого года "Радио Вести" сообщало, что ищет покупателя на принадлежащие станции частоты "Перец ФМ".