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В Украине заработала упрощенная регистрация лекарств http://www.segodnya.ua/img/article/7859/46_main.1483692697.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/46_tn.1483692697.jpg Бизнес В Минздраве уверены, что выбор медикаментов в аптеках станет шире

В Украине заработала упрощенная регистрация лекарств

Сегодня, 10:50

В Минздраве уверены, что выбор медикаментов в аптеках станет шире

Импортных лекарств может стать больше
Импортных лекарств может стать больше. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало приказ Минздрава (МОЗ), благодаря чему лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут "зайти" в Украину всего за 17 дней. Об этом сообщается на официальной странице МОЗ в Facebook.

"Это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тысяч", – отметили в Минздраве.

Ведомство напоминает, что раньше процедура длилась 1 – 2 года, и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы.

"Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционной составляющей. Поэтому пациенты были ограниченными в выборе лекарств", – считают в МОЗ.

Напомним, с 1 января 2017 года в Украине также введена система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы.
лекарства, медикаменты

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Источник:

"Сегодня"

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