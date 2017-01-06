В Украине заработала упрощенная регистрация лекарств

В Минздраве уверены, что выбор медикаментов в аптеках станет шире

Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало приказ Минздрава (МОЗ), благодаря чему лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут "зайти" в Украину всего за 17 дней. Об этом сообщается на официальной странице МОЗ в Facebook.

"Это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тысяч", – отметили в Минздраве.

Ведомство напоминает, что раньше процедура длилась 1 – 2 года, и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы.

"Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционной составляющей. Поэтому пациенты были ограниченными в выборе лекарств", – считают в МОЗ.

Напомним, с 1 января 2017 года в Украине также введена система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы.