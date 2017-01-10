Всемирно известная американская интернет-компания сменит название

Yahoo! превратится в Altaba после завершения сделки по продаже

Американская интернет-компания Yahoo! после продажи Verizon Communicaton сменит название на Altaba Inc. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает Корреспондент.

После завершения сделки Yahoo! также покинет генеральный директор Марисса Майер, основатель компании Дэвид Фило и еще четыре члена совета директоров. Новым председателем совета директоров Altaba станет Эрик Брандт, который вошел в совет в марте прошлого года, а ранее работал главным финансовым директором Broadcom Corp.

По словам источников The Wall Street Journal, новое название является комбинацией слов "альтернатива" и Alibaba.

Напомним, Verizon Communications Inc. приобретает Yahoo! за 4,8 миллиарда долларов.